Які відомі фільми зняті за мотивами книг — 3 культові стрічки

Книги нерідко стають джерелом натхнення для сценаристів і режисерів Голлівуду. Деякі культові фільми зняті саме за мотивами літературних творів, хоча й про це мало хто знає.

Новини.LIVE розповідають про три такі стрічки.

Культові фільми, які зняті за книгами

"Міцний горішок"

Цей фільм здобув шалену світову популярність, однак мало хто знає, що зняли його на основі книги Родеріка Торпа "Ніщо не вічне" 1979 року. Сценарій значно адаптували, однак надихалися автори фільму саме цим літературним твором. Головний герой стрічки Джон МакКлейн стає єдиною надією для заручників, яких захопили терористи.

"Бійцівський клуб"

Це ще один культовий фільм, який насправді є екранізацією однойменного роману американського письменника Чака Паланіка. Головний герой стрічки — 30-річний чоловік, який працює на рутинній роботі та мучиться від безсоння і депресії. У поривах змінити власне життя він об'єднується з дрібним торговцем, створивши підпільний бійцівський клуб. З часом це переростає у щось набагато небезпечніше, ніж просто улюблена справа.

"Дзвінок"

Цей фільм також знято за мотивами однойменного роману, який написав японський письменник Кодзі Судзукі. В основі історії — розслідування загадкових смертей чотирьох підлітків. Всі вони загинули після того, як подивилися відеокасету і отримали дивний дзвінок з попередженням про смерть через сім днів. За справу береться журналістка Рейчел Келлер.

