Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Культові екранізації — 3 фільми, які зняті за мотивами книг

Культові екранізації — 3 фільми, які зняті за мотивами книг

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 03:35
Які відомі фільми зняті за мотивами книг — 3 культові стрічки
Головний герой фільму "Бійцівський клуб". Фото: кадр з відео

Книги нерідко стають джерелом натхнення для сценаристів і режисерів Голлівуду. Деякі культові фільми зняті саме за мотивами літературних творів, хоча й про це мало хто знає.

Новини.LIVE розповідають про три такі стрічки.

Реклама
Читайте також:

Культові фільми, які зняті за книгами

"Міцний горішок"

Цей фільм здобув шалену світову популярність, однак мало хто знає, що зняли його на основі книги Родеріка Торпа "Ніщо не вічне" 1979 року. Сценарій значно адаптували, однак надихалися автори фільму саме цим літературним твором. Головний герой стрічки Джон МакКлейн стає єдиною надією для заручників, яких захопили терористи.

"Бійцівський клуб"

Це ще один культовий фільм, який насправді є екранізацією однойменного роману американського письменника Чака Паланіка. Головний герой стрічки — 30-річний чоловік, який працює на рутинній роботі та мучиться від безсоння і депресії. У поривах змінити власне життя він об'єднується з дрібним торговцем, створивши підпільний бійцівський клуб. З часом це переростає у щось набагато небезпечніше, ніж просто улюблена справа.

"Дзвінок"

Цей фільм також знято за мотивами однойменного роману, який написав японський письменник Кодзі Судзукі. В основі історії — розслідування загадкових смертей чотирьох підлітків. Всі вони загинули після того, як подивилися відеокасету і отримали дивний дзвінок з попередженням про смерть через сім днів. За справу береться журналістка Рейчел Келлер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які голлівудські зірки стали відомими випадково. Вони й не мріяли про зіркову кар'єру.

Також ми розповідали про найбільш очікувані прем'єри 2026 року. Ці фільми вже завоювали прихильність глядачів.

фільм серіал книги "Міцний горішок" екранізація
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації