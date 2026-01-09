Кращі фільми 2026 року — 7 стрічок, на прем'єру яких очікують усі

Головні героїні фільму "Гра в хованки 2: Я йду шукати". Фото: кадр з відео

Для кіноманів 2026 рік принесе чимало приємних сюрпризів. Очікується продовження культових франшиз та вихід нових багатообіцяючих стрічок.

Новини.LIVE розповідають про кращі фільми, що вийдуть у 2026 році.

Найбільш очікувані фільми 2026

"Удачі, веселіться, не помирайте" — 13 лютого

Чоловік, який вміє подорожувати у часі, вирушає в минуле. Він прагне знайти однодумців для надзвичайно важливої та небезпечної одноденної місії з порятунку світу.

"Крик 7" — 27 лютого

Культова моторошна історія знову повертається. Головна героїня, Сідні Прескотт, нарешті змогла почати життя заново. Однак несподівано під загрозою опиняється її донька. Привид-вбивця прагне будь-що завдати їй болю.

"28 років по тому: Храм кісток" — 14 січня

Історія розгортається після страшних подій, що трапилися у першому фільмі. Англія опинилася в лапах смертельного вірусу. Доктор випадково натрапляє на страшне відкриття, наслідки якого здатні повністю змінити цілий світ.

"Гра в хованки 2: Я йду шукати" — 10 квітня

Грейс, яка дивом вижила після полювання, яке влаштувала на неї божевільна сімейка, знову опиняється в небезпеці. Тепер правила гри переходять на новий рівень та стають ще жорстокішими.

"Диявол носить Прада 2" — 1 травня

На продовження культової стрічки фанати чекали роками й нарешті це станеться. Редакторка модних журналів Міранда Прістлі вимушена звернутися по допомогу до запеклої конкурентки Енді Сакс. Лише це може допомогти їй врятувати колись успішне видання від повного занепаду.

"День істини" — 12 червня

Під час прямого ефіру метеоролог починає видавати зовсім нелюдські звуки. Вони нагадують мову прибульців. Це стає початком найнеочікуванішого відкриття людства.

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами" — 20 листопада

В центрі сюжету — Панем, яким він був за довгих 24 роки до початку всіх подій, що сталися у попередніх фільмах. Головні герої опиняються в епіцентрі шалених та небезпечних пригод.

Ці фільми стануть найбільш очікуваними прем'єрами 2026 року. Кінокритики прогнозують їм шалену популярність та успіх.

