Кращі фільми 2025 року — добірка для справжніх поціновувачів кіно

Героїня фільму "Ножі наголо: Прокинься, покійнику". Фото: кадр з відео

Для кіноманів 2025 рік приніс чимало приємних сюрпризів. Відбулися прем'єри стрічок, на які чекали усі. Ці фільми миттєво стали улюбленцями мільйонів глядачів з усього світу.

Новини.LIVE публікують добірку кращих стрічок 2025 року.

Кращі фільми 2025 року, на прем'єру яких чекали усі

"Хороша погана дівчинка"

Бізнеследі з Нью-Йорка Ромі Метіс досягнула шаленого успіху в кар'єрі, однак не змогла побудувати по-справжньому щасливі стосунки. Жінка виховує двох дочок у шлюбі з відомим театральним режисером Джейкобом, однак щастя від такого союзу мало. Аби задовольнити свої приховані бажання, Ромі зважується на роман із молодим стажером Семюелем. Це ставить під ризик геть усе.

"Ножі наголо: Прокинься, покійнику"

Довгоочікувана третя частина всесвітньо популярної франшизи не розчарувала фанатів. Цього разу приватний детектив Бенуа Блан має розгадати загадку убивства у пустій кімнаті. Під час служби у церкві за загадкових обставин гине скандально відомий монсеньйор Джефферсон Вікс. Як виявляється, мотив убивства мали щонайменше пів дюжини парафіян.

"Клуб убивств по четвергах"

В елітному будинку для пенсіонерів "Купер Чейз" з'являється нова жителька — колишня медсестра Джойс. Вона вирішує долучитися до Клубу вбивств по четвергах, учасники якого розслідують нерозкриті вбивства минулого. Невдовзі одного з власників "Купер Чейз" знаходять вбитим і пенсіонери твердо вирішують дізнатися ім'я злочинця.

"Матеріалісти"

У центрі сюжету — історія Люсі Мейсон, яка працює в шлюбному агентстві в Нью-Йорку. Дівчина допомагає самотнім людям знаходити партнерів, однак сама так й не побудувала стосунки. На заваді щастю стали завищені вимоги до чоловіків, головна з яких — матеріальне благополуччя. Та доля посміхається Люсі і вона знайомиться з успішним та привабливим холостяком Гаррі Кастільйо. В цей час несподівано у життя дівчини повертається колишній бойфренд Джон Фінч. Головній героїні доводиться зробити найважливіший вибір у житті.

"Поза юрисдикцією"

Колишня спецпризначенка Сара відвідує консульство США у Франкфурті. Жінка заходить у приміщення з маленьким сином, який невдовзі таємничо зникає. У пошуках дитини Сара зіштовхується з повним нерозумінням та недовірою оточуючих. Виявляється, ніхто крім неї не бачив хлопчика. Жодних слідів дитини не вдається відшукати. Тепер Сарі потрібно не тільки знайти сина, а й довести усім, що вона — не божевільна.

Ці фільми заслужено отримали найвищі оцінки глядачів. Вони захоплюють з першої хвилини та тримають у напрузі до останнього.

