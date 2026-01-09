Лучшие фильмы 2025 года — подборка для настоящих ценителей кино

Героиня фильма "Ножи наголо: Проснись, покойник". Фото: кадр из видео

Для киноманов 2025 год принес немало приятных сюрпризов. Состоялись премьеры лент, которые ждали все. Эти фильмы мгновенно стали любимцами миллионов зрителей со всего мира.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших лент 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Лучшие фильмы 2025 года, премьеру которых ждали все

"Хорошая плохая девочка"

Бизнеследи из Нью-Йорка Роми Мэтис достигла огромного успеха в карьере, однако не смогла построить по-настоящему счастливые отношения. Женщина воспитывает двух дочерей в браке с известным театральным режиссером Джейкобом, однако счастья от такого союза мало. Чтобы удовлетворить свои скрытые желания, Роми решается на роман с молодым стажером Сэмюэлем. Это ставит под риск абсолютно все.

"Ножи наголо: Проснись, покойник"

Долгожданная третья часть всемирно популярной франшизы не разочаровала фанатов. На этот раз частный детектив Бенуа Блан должен разгадать загадку убийства в пустой комнате. Во время службы в церкви при загадочных обстоятельствах погибает скандально известный монсеньор Джефферсон Викс. Как оказывается, мотив убийства имели по меньшей мере полдюжины прихожан.

"Клуб убийств по четвергам"

В элитном доме для пенсионеров "Купер Чейз" появляется новая жительница — бывшая медсестра Джойс. Она решает присоединиться к Клубу убийств по четвергам, участники которого расследуют нераскрытые убийства прошлого. Вскоре одного из владельцев "Купер Чейз" находят убитым и пенсионеры твердо решают узнать имя преступника.

"Материалисты"

В центре сюжета — история Люси Мейсон, которая работает в брачном агентстве в Нью-Йорке. Девушка помогает одиноким людям находить партнеров, однако сама так и не построила отношения. На пути к счастью стали завышенные требования к мужчинам, главное из которых — материальное благополучие. Но судьба улыбается Люси и она знакомится с успешным и привлекательным холостяком Гарри Кастильо. В это время неожиданно в жизнь девушки возвращается бывший бойфренд Джон Финч. Главной героине приходится сделать важнейший выбор в жизни.

"Вне юрисдикции"

Бывшая спецназовец Сара посещает консульство США во Франкфурте. Женщина заходит в помещение с маленьким сыном, который вскоре таинственно исчезает. В поисках ребенка Сара сталкивается с полным непониманием и недоверием окружающих. Оказывается, никто кроме нее не видел мальчика. Никаких следов ребенка не удается отыскать. Теперь Саре нужно не только найти сына, но и доказать всем, что она — не сумасшедшая.

Эти фильмы заслуженно получили самые высокие оценки зрителей. Они захватывают с первой минуты и держат в напряжении до последнего.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы добавят мотивации. Их стоит посмотреть тогда, когда опускаются руки.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы от Netflix стоит посмотреть. Эти ленты стали любимчиками миллионов.