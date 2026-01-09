Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино 5 лучших фильмов 2025 года, которые вы могли пропустить

5 лучших фильмов 2025 года, которые вы могли пропустить

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 00:25
Лучшие фильмы 2025 года — подборка для настоящих ценителей кино
Героиня фильма "Ножи наголо: Проснись, покойник". Фото: кадр из видео

Для киноманов 2025 год принес немало приятных сюрпризов. Состоялись премьеры лент, которые ждали все. Эти фильмы мгновенно стали любимцами миллионов зрителей со всего мира.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших лент 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы 2025 года, премьеру которых ждали все

"Хорошая плохая девочка"

Бизнеследи из Нью-Йорка Роми Мэтис достигла огромного успеха в карьере, однако не смогла построить по-настоящему счастливые отношения. Женщина воспитывает двух дочерей в браке с известным театральным режиссером Джейкобом, однако счастья от такого союза мало. Чтобы удовлетворить свои скрытые желания, Роми решается на роман с молодым стажером Сэмюэлем. Это ставит под риск абсолютно все.

"Ножи наголо: Проснись, покойник"

Долгожданная третья часть всемирно популярной франшизы не разочаровала фанатов. На этот раз частный детектив Бенуа Блан должен разгадать загадку убийства в пустой комнате. Во время службы в церкви при загадочных обстоятельствах погибает скандально известный монсеньор Джефферсон Викс. Как оказывается, мотив убийства имели по меньшей мере полдюжины прихожан.

"Клуб убийств по четвергам"

В элитном доме для пенсионеров "Купер Чейз" появляется новая жительница — бывшая медсестра Джойс. Она решает присоединиться к Клубу убийств по четвергам, участники которого расследуют нераскрытые убийства прошлого. Вскоре одного из владельцев "Купер Чейз" находят убитым и пенсионеры твердо решают узнать имя преступника.

"Материалисты"

В центре сюжета — история Люси Мейсон, которая работает в брачном агентстве в Нью-Йорке. Девушка помогает одиноким людям находить партнеров, однако сама так и не построила отношения. На пути к счастью стали завышенные требования к мужчинам, главное из которых — материальное благополучие. Но судьба улыбается Люси и она знакомится с успешным и привлекательным холостяком Гарри Кастильо. В это время неожиданно в жизнь девушки возвращается бывший бойфренд Джон Финч. Главной героине приходится сделать важнейший выбор в жизни.

"Вне юрисдикции"

Бывшая спецназовец Сара посещает консульство США во Франкфурте. Женщина заходит в помещение с маленьким сыном, который вскоре таинственно исчезает. В поисках ребенка Сара сталкивается с полным непониманием и недоверием окружающих. Оказывается, никто кроме нее не видел мальчика. Никаких следов ребенка не удается отыскать. Теперь Саре нужно не только найти сына, но и доказать всем, что она — не сумасшедшая.

Эти фильмы заслуженно получили самые высокие оценки зрителей. Они захватывают с первой минуты и держат в напряжении до последнего.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы добавят мотивации. Их стоит посмотреть тогда, когда опускаются руки.

Также мы рассказывали о том, какие сериалы от Netflix стоит посмотреть. Эти ленты стали любимчиками миллионов.

кино сериал Netflix советы подборка
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации