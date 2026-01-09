Лучшие фильмы 2026 года — 7 лент, премьеру которых ожидают все

Главные героини фильма "Игра в прятки 2: Я иду искать". Фото: кадр из видео

Для киноманов 2026 год принесет немало приятных сюрпризов. Ожидается продолжение культовых франшиз и выход новых многообещающих лент.

Самые ожидаемые фильмы 2026 года

"Удачи, веселитесь, не умирайте" — 13 февраля

Мужчина, который умеет путешествовать во времени, отправляется в прошлое. Он стремится найти единомышленников для чрезвычайно важной и опасной однодневной миссии по спасению мира.

"Крик 7" — 27 февраля

Культовая жуткая история снова возвращается. Главная героиня, Сидни Прескотт, наконец смогла начать жизнь заново. Однако неожиданно под угрозой оказывается ее дочь. Призрак-убийца стремится любой ценой причинить ей боль.

"28 лет спустя: Храм костей" — 14 января

История разворачивается после страшных событий, случившихся в первом фильме. Англия оказалась в лапах смертельного вируса. Доктор случайно наталкивается на страшное открытие, последствия которого способны полностью изменить целый мир.

"Игра в прятки 2: Я иду искать" — 10 апреля

Грейс, чудом выжившая после охоты, которую устроила на нее сумасшедшая семейка, снова оказывается в опасности. Теперь правила игры переходят на новый уровень и становятся еще более жестокими.

"Дьявол носит Прада 2" — 1 мая

Продолжения культовой ленты фанаты ждали годами и наконец это произойдет. Редактор модных журналов Миранда Пристли вынуждена обратиться за помощью к ожесточенной конкурентке Энди Сакс. Только это может помочь ей спасти некогда успешное издание от полного упадка.

"День истины" — 12 июня

Во время прямого эфира метеоролог начинает издавать совершенно нечеловеческие звуки. Они напоминают язык пришельцев. Это становится началом самого неожиданного открытия человечества.

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой" — 20 ноября

В центре сюжета — Панэм, каким он был за долгих 24 года до начала всех событий, произошедших в предыдущих фильмах. Главные герои оказываются в эпицентре безумных и опасных приключений.

Эти фильмы станут самыми ожидаемыми премьерами 2026 года. Кинокритики прогнозируют им бешеную популярность и успех.

