Україна
7 самых ожидаемых премьер у 2026 году — этих фильмов ждут все

7 самых ожидаемых премьер у 2026 году — этих фильмов ждут все

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 11:49
Лучшие фильмы 2026 года — 7 лент, премьеру которых ожидают все
Главные героини фильма "Игра в прятки 2: Я иду искать". Фото: кадр из видео

Для киноманов 2026 год принесет немало приятных сюрпризов. Ожидается продолжение культовых франшиз и выход новых многообещающих лент.

Новини.LIVE рассказывают о лучших фильмах, которые выйдут в 2026 году.

Читайте также:

Самые ожидаемые фильмы 2026 года

"Удачи, веселитесь, не умирайте" — 13 февраля

Мужчина, который умеет путешествовать во времени, отправляется в прошлое. Он стремится найти единомышленников для чрезвычайно важной и опасной однодневной миссии по спасению мира.

"Крик 7" — 27 февраля

Культовая жуткая история снова возвращается. Главная героиня, Сидни Прескотт, наконец смогла начать жизнь заново. Однако неожиданно под угрозой оказывается ее дочь. Призрак-убийца стремится любой ценой причинить ей боль.

"28 лет спустя: Храм костей" — 14 января

История разворачивается после страшных событий, случившихся в первом фильме. Англия оказалась в лапах смертельного вируса. Доктор случайно наталкивается на страшное открытие, последствия которого способны полностью изменить целый мир.

"Игра в прятки 2: Я иду искать" — 10 апреля

Грейс, чудом выжившая после охоты, которую устроила на нее сумасшедшая семейка, снова оказывается в опасности. Теперь правила игры переходят на новый уровень и становятся еще более жестокими.

"Дьявол носит Прада 2" — 1 мая

Продолжения культовой ленты фанаты ждали годами и наконец это произойдет. Редактор модных журналов Миранда Пристли вынуждена обратиться за помощью к ожесточенной конкурентке Энди Сакс. Только это может помочь ей спасти некогда успешное издание от полного упадка.

"День истины" — 12 июня

Во время прямого эфира метеоролог начинает издавать совершенно нечеловеческие звуки. Они напоминают язык пришельцев. Это становится началом самого неожиданного открытия человечества.

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой" — 20 ноября

В центре сюжета — Панэм, каким он был за долгих 24 года до начала всех событий, произошедших в предыдущих фильмах. Главные герои оказываются в эпицентре безумных и опасных приключений.

Эти фильмы станут самыми ожидаемыми премьерами 2026 года. Кинокритики прогнозируют им бешеную популярность и успех.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стали лучшими в 2025 году. Эта подборка приятно удивит киноманов.

Также мы рассказывали о том, чем закончился сериал "Очень странные дела". Создатели культовой ленты объяснили финал.

кино сериал советы триллеры 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
