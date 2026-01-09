Финал сериала "Очень странные дела" — создатели объяснили, жива ли Одиннадцать

Главная героиня сериала "Очень странные дела". Фото: кадр из видео

"Очень странные дела" — культовый сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. 31 декабря 2025 года вышла финальная серия пятого сезона, которая оставила после себя немало вопросов.

Создатели сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Даффер прокомментировали финал в интервью Variety.

Фанаты "Очень странных дел" остались в догадках из-за открытого финала сериала. Как отмечают создатели, это было сознательным решением.

"Мы никогда не писали версию, где Одиннадцать просто остается в подвале. Это не могло быть просто и легко. Нам был нужен финал, который одновременно будет мучительным, светлым и полным надежды", — объяснили создатели "Очень странных дел".

Росс отметил, что Одиннадцать в сериале стала символом магии детства. Чтобы герои могли повзрослеть, нужно было, чтобы "магия исчезла из Хокинса".

Мэтт также объяснил, что судьбу героини обсуждали долго. Между сценаристами шли споры и часть этих дискуссий авторы намеренно перенесли на экран. При этом выбор дали и самой Одиннадцать.

"Вопрос заключался в том, какой из этих вариантов выберет Одиннадцать? И если вы, как Майк и другие, решили верить, что она жива, то она выбрала что-то посередине. Но в любом случае, это абсолютно бескорыстный и героический поступок со стороны Одиннадцать", — добавил Даффер.

Мэтт и Росс также прокомментировали многочисленные теории, которые выдвигали фанаты. Мэтт отметил, что Одиннадцать не контактировала с Майком после финальных событий. Он подчеркнул, что не было и какой-либо телепатической связи между ними.

Мэтт добавил, что создателям сериала нравится, что зрители могут сами решить, что же произошло с Одиннадцать. В этом и заключался главный замысел такого финала.

