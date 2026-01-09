Фінал серіалу "Дивні дива" — творці пояснили, чи жива Одинадцять

Головна героїня серіалу "Дивні дива". Фото: кадр з відео

"Дивні дива" — культовий серіал, який підкорив мільйони глядачів по усьому світу. 31 грудня 2025 року вийшла фінальна серія п'ятого сезону, яка залишила по собі чимало питань.

Творці серіалу "Дивні дива" Метт і Росс Даффери прокоментували фінал в інтерв'ю Variety.

Чим завершився серіал "Дивні дива"

Фанати "Дивних див" залишилися у здогадках через відкритий фінал серіалу. Як зазначають творці, це було свідомим рішенням.

"Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії", — пояснили творці "Дивних див".

Росс зазначив, що Одинадцять у серіалі стала символом магії дитинства. Аби герої могли подорослішати, потрібно було, щоб "магія зникнула з Гокінса".

Метт також пояснив, що долю героїні обговорювали довго. Між сценаристами точилися суперечки і частину цих дискусій автори навмисно перенесли на екран. При цьому вибір дали і самій Одинадцять.

"Питання полягало в тому, який з цих варіантів обере Одинадцять? І якщо ви, як Майк та інші, вирішили вірити, що вона жива, то вона обрала щось посередині. Але в будь-якому випадку, це абсолютно безкорисливий і героїчний вчинок з боку Одинадцять", — додав Даффер.

Метт і Росс також прокоментували численні теорії, які висували фанати. Метт зазначив, що Одинадцять не контактувала з Майком після фінальних подій. Він наголосив, що не було й будь-якого телепатичного зв'язку між ними.

Метт додав, що творцям серіалу подобається, що глядачі можуть самі вирішити, що ж сталося з Одинадцять. У цьому і полягав головний задум такого фіналу.

