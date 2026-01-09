Відео
Головна Кіно Чи жива Одинадцять — творці серіалу "Дивні дива" пояснили фінал

Чи жива Одинадцять — творці серіалу "Дивні дива" пояснили фінал

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 07:55
Фінал серіалу "Дивні дива" — творці пояснили, чи жива Одинадцять
Головна героїня серіалу "Дивні дива". Фото: кадр з відео

"Дивні дива" — культовий серіал, який підкорив мільйони глядачів по усьому світу. 31 грудня 2025 року вийшла фінальна серія п'ятого сезону, яка залишила по собі чимало питань.

Творці серіалу "Дивні дива" Метт і Росс Даффери прокоментували фінал в інтерв'ю Variety.

Читайте також:

Чим завершився серіал "Дивні дива"

Фанати "Дивних див" залишилися у здогадках через відкритий фінал серіалу. Як зазначають творці, це було свідомим рішенням.

"Ми ніколи не писали версію, де Одинадцять просто залишається в підвалі. Це не могло бути просто й легко. Нам був потрібен фінал, який одночасно буде болісним, світлим і сповненим надії", — пояснили творці "Дивних див".

Росс зазначив, що Одинадцять у серіалі стала символом магії дитинства. Аби герої могли подорослішати, потрібно було, щоб "магія зникнула з Гокінса".

Метт також пояснив, що долю героїні обговорювали довго. Між сценаристами точилися суперечки і частину цих дискусій автори навмисно перенесли на екран. При цьому вибір дали і самій Одинадцять.

"Питання полягало в тому, який з цих варіантів обере Одинадцять? І якщо ви, як Майк та інші, вирішили вірити, що вона жива, то вона обрала щось посередині. Але в будь-якому випадку, це абсолютно безкорисливий і героїчний вчинок з боку Одинадцять", — додав Даффер.

Метт і Росс також прокоментували численні теорії, які висували фанати. Метт зазначив, що Одинадцять не контактувала з Майком після фінальних подій. Він наголосив, що не було й будь-якого телепатичного зв'язку між ними.

Метт додав, що творцям серіалу подобається, що глядачі можуть самі вирішити, що ж сталося з Одинадцять. У цьому і полягав головний задум такого фіналу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми від Netflix найбільш моторошні. Їх неможливо дивитися наодинці.

Також ми розповідали про те, що варто подивитися після серіалу "Дивні дива". Є кілька стрічок, що точно не розчарують.

фільм серіал пояснення цікаві факти "Дивні дива"
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
