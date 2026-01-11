Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 5 голлівудських зірок, які випадково стали кумирами мільйонів

5 голлівудських зірок, які випадково стали кумирами мільйонів

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 11:59
Хто з голлівудських знаменитостей випадково здобув славу — 5 акторів
Актор Джейсон Стетхем. Фото: Instagram

Деякі актори здобули міжнародне визнання абсолютно випадково. Вони не прагнули стати зірками кіно із самого дитинства, а просто потрапили в потрібне місце у вдалий час.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама
Читайте також:

Які голлівудські зірки прославилися випадково

Мерилін Монро

Мерилін Монро одного разу випадково помітив фотограф Девід Коновер. Вона погодилася сфотографуватися для видання YANK. Саме так розпочалася зіркова кар'єра знаменитості. До того дівчина працювала на заводі та перевіряла парашути.

Які актори стали знаменитими випадково
Мерилін Монро. Фото: Instagram

Джейсон Стетхем

Чоловік роками займався спортом та був членом британської національної збірної зі стрибків у воду, аж поки його не помітив співробітник модельного агентства. Саме він познайомив Сте тхема з режисером Гаєм Річі, який розкрив акторський талант чоловіка.           

Які актори стали знаменитими випадково
Джейсон Стетхем. Фото: Instagram

 Памела Анд ер сон  

Памела Андерсон починала свою кар'єру як фітнес-інструктор у Ванкувері. Дівчина погодилася на пропозицію однієї з пивоварних компаній попрацювати промо-моделлю. Відтоді Андерсон почала отримувати все нові й нові пропозиції щодо зйомок.

  

Які актори стали знаменитими випадково
Памела Андерсон. Фото: Instagram

Ченнінг Татум

До того як стати актором Ченнінг Татум спробував себе у багатьох сферах. Він працював будівельником, брокером, продавцем та стриптизером. Саме навички вмілого володіння тілом дали йому дорогу до танцювального фільму "Крок уперед". Після цього Татум розпочав успішну акторську кар'єру.

Які актори стали знаменитими випадково
Ченнінг Татум. Фото: Instagram

Еванджелін Ліллі

Жінка працювала стюардесою і навіть не мріяла про акторську кар'єру. Все змінила випадкова зустріч. Еванджелін Ліллі помітив рекрутер модельного агентства. Після цього жінці почали пропонувати ролі у кіно.

Які актори стали знаменитими випадково
Еванджелін Ліллі. Фото: Instagram

Ці актори й не мріяли про популярність та великий успіх у кіно. Усе змінила доля, яка послала їм потрібних людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитися усім. Вони вийшли у 2025 році. Ці стрічки не можна пропустити.

Також ми розповідали про найбільш очікувані фільми 2026 року. Цим стрічкам пророкують шалену популярність.

фільм знаменитості актори закордонні зірки цікаві факти
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації