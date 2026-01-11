Хто з голлівудських знаменитостей випадково здобув славу — 5 акторів

Актор Джейсон Стетхем. Фото: Instagram

Деякі актори здобули міжнародне визнання абсолютно випадково. Вони не прагнули стати зірками кіно із самого дитинства, а просто потрапили в потрібне місце у вдалий час.

Про це пише РБК-Україна.

Реклама

Читайте також:

Які голлівудські зірки прославилися випадково

Мерилін Монро

Мерилін Монро одного разу випадково помітив фотограф Девід Коновер. Вона погодилася сфотографуватися для видання YANK. Саме так розпочалася зіркова кар'єра знаменитості. До того дівчина працювала на заводі та перевіряла парашути.

Мерилін Монро. Фото: Instagram

Джейсон Стетхем

Чоловік роками займався спортом та був членом британської національної збірної зі стрибків у воду, аж поки його не помітив співробітник модельного агентства. Саме він познайомив Сте тхема з режисером Гаєм Річі, який розкрив акторський талант чоловіка.

Джейсон Стетхем. Фото: Instagram

Памела Анд ер сон

Памела Андерсон починала свою кар'єру як фітнес-інструктор у Ванкувері. Дівчина погодилася на пропозицію однієї з пивоварних компаній попрацювати промо-моделлю. Відтоді Андерсон почала отримувати все нові й нові пропозиції щодо зйомок.

Памела Андерсон. Фото: Instagram

Ченнінг Татум

До того як стати актором Ченнінг Татум спробував себе у багатьох сферах. Він працював будівельником, брокером, продавцем та стриптизером. Саме навички вмілого володіння тілом дали йому дорогу до танцювального фільму "Крок уперед". Після цього Татум розпочав успішну акторську кар'єру.

Ченнінг Татум. Фото: Instagram

Еванджелін Ліллі

Жінка працювала стюардесою і навіть не мріяла про акторську кар'єру. Все змінила випадкова зустріч. Еванджелін Ліллі помітив рекрутер модельного агентства. Після цього жінці почали пропонувати ролі у кіно.

Еванджелін Ліллі. Фото: Instagram

Ці актори й не мріяли про популярність та великий успіх у кіно. Усе змінила доля, яка послала їм потрібних людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фільми варто подивитися усім. Вони вийшли у 2025 році. Ці стрічки не можна пропустити.

Також ми розповідали про найбільш очікувані фільми 2026 року. Цим стрічкам пророкують шалену популярність.