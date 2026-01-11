Видео
Главная Кино 5 голливудских звезд, которые случайно стали кумирами миллионов

5 голливудских звезд, которые случайно стали кумирами миллионов

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 11:59
Кто из голливудских знаменитостей случайно обрел славу — 5 актеров
Актер Джейсон Стэтхэм. Фото: Instagram

Некоторые актеры получили международное признание совершенно случайно. Они не стремились стать звездами кино с самого детства, а просто попали в нужное место в удачное время.

Об этом пишет РБК-Україна.

Читайте также:

Какие голливудские звезды прославились случайно

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро однажды случайно заметил фотограф Дэвид Коновер. Она согласилась сфотографироваться для издания YANK. Именно так началась звездная карьера знаменитости. До того девушка работала на заводе и проверяла парашюты.

Які актори стали знаменитими випадково
Мэрилин Монро. Фото: Instagram

Джейсон Стэтхэм

Мужчина годами занимался спортом и был членом британской национальной сборной по прыжкам в воду, пока его не заметил сотрудник модельного агентства. Именно он познакомил Стэтхэма с режиссером Гаем Ричи, который раскрыл актерский талант мужчины..

Які актори стали знаменитими випадково
Джейсон Стэтхэм. фото: Instagram

Памела Андерсон Андерсон

Памела Андерсон начинала свою карьеру как фитнес-инструктор в Ванкувере. Девушка согласилась на предложение одной из пивоваренных компаний поработать промо-моделью. С тех пор Андерсон начала получать все новые и новые предложения о съемках.

Які актори стали знаменитими випадково
Памела Андерсон. Фото: Instagram

Ченнинг Татум

До того как стать актером Ченнинг Татум попробовал себя во многих сферах. Он работал строителем, брокером, продавцом и стриптизером. Именно навыки умелого владения телом дали ему дорогу к танцевальному фильму "Шаг вперед". После этого Татум начал успешную актерскую карьеру.

Які актори стали знаменитими випадково
Ченнинг Татум. Фото: Instagram

Эванджелин Лилли

Женщина работала стюардессой и даже не мечтала об актерской карьере. Все изменила случайная встреча. Эванджелин Лилли заметил рекрутер модельного агентства. После этого женщине начали предлагать роли в кино.

Які актори стали знаменитими випадково
Эванджелин Лилли. Фото: Instagram

Эти актеры и не мечтали о популярности и большом успехе в кино. Все изменила судьба, которая послала им нужных людей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы стоит посмотреть всем. Они вышли в 2025 году. Эти ленты нельзя пропустить.

Также мы рассказывали о самых ожидаемых фильмах 2026 года. Этим лентам пророчат бешеную популярность.

кино знаменитости актеры зарубежные звезды интересные факты
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
