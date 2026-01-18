Какие известные фильмы сняты по мотивам книг — 3 культовые ленты

Главный герой фильма "Бойцовский клуб". Фото: кадр из видео

Книги нередко становятся источником вдохновения для сценаристов и режиссеров Голливуда. Некоторые культовые фильмы сняты именно по мотивам литературных произведений, хотя и об этом мало кто знает.

Новини.LIVE рассказывают о трех таких лентах.

Культовые фильмы, которые сняты по книгам

"Крепкий орешек"

Этот фильм получил бешеную мировую популярность, однако мало кто знает, что сняли его на основе книги Родерика Торпа "Ничто не вечно" 1979 года. Сценарий значительно адаптировали, однако вдохновлялись авторы фильма именно этим литературным произведением. Главный герой ленты Джон МакКлейн становится единственной надеждой для заложников, которых захватили террористы.

"Бойцовский клуб"

Это еще один культовый фильм, который на самом деле является экранизацией одноименного романа американского писателя Чака Паланика. Главный герой ленты — 30-летний мужчина, который работает на рутинной работе и мучается от бессонницы и депрессии. В порывах изменить собственную жизнь он объединяется с мелким торговцем, создав подпольный бойцовский клуб. Со временем это перерастает в нечто гораздо более опасное, чем просто любимое дело.

"Звонок"

Этот фильм также снят по мотивам одноименного романа, который написал японский писатель Кодзи Судзуки. В основе истории — расследование загадочных смертей четырех подростков. Все они погибли после того, как посмотрели видеокассету и получили странный звонок с предупреждением о смерти через семь дней. За дело берется журналистка Рэйчел Келлер.

Также мы рассказывали о самых ожидаемых премьерах 2026 года. Эти фильмы уже завоевали расположение зрителей.