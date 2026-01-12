Видео
После него трудно заснуть — самый жуткий фильм ужасов

После него трудно заснуть — самый жуткий фильм ужасов

Дата публикации 12 января 2026 10:05
Фильм ужасов, от которого стынет кровь в жилах — не для слабых нервов
Главный герой фильма "Ловец снов". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы способны настолько напугать, что после них трудно заснуть. Среди лучших хорроров — лента "Ловец снов". Она вышла в 2020 году и стала одной из самых любимых у зрителей, которые обожают пощекотать себе нервы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен фильм "Ловец снов"

История фильма разворачивается в отдаленном лесном домике. Именно туда приезжает Люк с сыном Джошем и новой избранницей Гейл. Женщина не просто хочет отдохнуть с любимым, но и стремится помочь его сыну. Гейл — психолог со стажем. Она предлагает провести особую домашнюю терапию, чтобы обуздать ужасы, которые мучают ребенка по ночам.

На новом месте Джошу продолжают сниться ужасные сны, в которых он видит свою умершую мать. Они мучают мальчика все больше, стирая грань между воображаемым и реальным. От соседки, которая живет неподалеку, ребенок узнает о ловце снов. Он убежден, что именно это поможет ему избавиться от кошмаров. Джош похищает ловца, чем бессознательно навлекает на себя еще большее зло.

После этого сны ребенка становятся еще более реалистичными и страшными. Оказывается, что ловец снов — это необычный амулет, который служит проводником в мир мертвых. Вместе с этой вещью в доме семьи оказывается страшная и опасная потусторонняя сущность. Теперь взрослым и ребенку придется бороться против могущественного злого духа.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
