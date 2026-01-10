Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Оскар 2026 — 5 фильмов, что уверенно претендуют на победу

Оскар 2026 — 5 фильмов, что уверенно претендуют на победу

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 00:32
Главные претенденты на Оскар 2026 — какие фильмы могут выиграть
Героиня фильма "Аватар: Огонь и пепел". Фото: кадр из видео

Уже 15 марта станет известно, кто получит самую престижную кинопремию в мире. Пока же на победу претендует ряд фильмов. Они поразили зрителей как сюжетом, так и картинкой.

Об этом пишет The Scotsman.

Реклама
Читайте также:

Претенденты на премию Оскар 2026 года

"Одна битва за другой" — коэффициент: 8/15

Этот фильм называют одним из самых больших фаворитов сезона. В центре сюжета — группа бывших революционеров, которые снова объединились спустя годы. Теперь их задача состоит в том, чтобы спасти от врага дочь одного из них.

"Аватар: Огонь и пепел" — коэффициент: 14/1

Третья часть культовой франшизы покорила зрителей. Новая борьба происходит через год после событий, произошедших в последнем фильме "Путь воды". Критики традиционно высоко оценивают визуал, сюжет и инновации франшизы.

"Бугония" — коэффициент: 14/1

В новой сюрреалистической ленте двое одержимых конспирологией друзей похищают успешную бизнесвумен. Они убеждены, что женщина имеет связь с инопланетянами и хочет уничтожить Землю.

"Франкенштейн" — коэффициент: 20/1

Еще одна экранизация классического романа также вызвала восторг зрителей. В центре истории — Виктор Франкенштейн, который с юности одержим изучением медицины. Он верит, что может победить смерть и стать величайшим в истории человечества.

"Грешники" — коэффициент: 15/2

Этот криминально-мистический триллер от режиссера Райан Куглер стал еще одним любимцем миллионов. Братья-близнецы, которые возвращаются в родной город, обнаруживают, что он охвачен загадочным злом. Необычные подтексты и напряженная атмосфера сделали ленту одним из претендентов на Оскар 2026.

Напомним, ранее мы писали о самых ожидаемых премьерах 2026 года. Эти фильмы уже называют шедеврами.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стали лучшими в 2025 году. Их стоит посмотреть всем.

Оскар кино премия сериал интересные факты
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации