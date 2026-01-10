Главные претенденты на Оскар 2026 — какие фильмы могут выиграть

Героиня фильма "Аватар: Огонь и пепел". Фото: кадр из видео

Уже 15 марта станет известно, кто получит самую престижную кинопремию в мире. Пока же на победу претендует ряд фильмов. Они поразили зрителей как сюжетом, так и картинкой.

Об этом пишет The Scotsman.

Претенденты на премию Оскар 2026 года

"Одна битва за другой" — коэффициент: 8/15

Этот фильм называют одним из самых больших фаворитов сезона. В центре сюжета — группа бывших революционеров, которые снова объединились спустя годы. Теперь их задача состоит в том, чтобы спасти от врага дочь одного из них.

"Аватар: Огонь и пепел" — коэффициент: 14/1

Третья часть культовой франшизы покорила зрителей. Новая борьба происходит через год после событий, произошедших в последнем фильме "Путь воды". Критики традиционно высоко оценивают визуал, сюжет и инновации франшизы.

"Бугония" — коэффициент: 14/1

В новой сюрреалистической ленте двое одержимых конспирологией друзей похищают успешную бизнесвумен. Они убеждены, что женщина имеет связь с инопланетянами и хочет уничтожить Землю.

"Франкенштейн" — коэффициент: 20/1

Еще одна экранизация классического романа также вызвала восторг зрителей. В центре истории — Виктор Франкенштейн, который с юности одержим изучением медицины. Он верит, что может победить смерть и стать величайшим в истории человечества.

"Грешники" — коэффициент: 15/2

Этот криминально-мистический триллер от режиссера Райан Куглер стал еще одним любимцем миллионов. Братья-близнецы, которые возвращаются в родной город, обнаруживают, что он охвачен загадочным злом. Необычные подтексты и напряженная атмосфера сделали ленту одним из претендентов на Оскар 2026.

