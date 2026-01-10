Головні претенденти на Оскар 2026 — які фільми можуть виграти

Героїня фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Фото: кадр з відео

Вже 15 березня стане відомо, хто отримає найпрестижнішу кінопремію у світі. Поки ж на перемогу претендує низка фільмів. Вони вразили глядачів як сюжетом, так й картинкою.

Про це пише The Scotsman.

Претенденти на премію Оскар 2026

"Одна битва за іншою" — коефіцієнт: 8/15

Цей фільм називають одним з найбільших фаворитів сезону. У центрі сюжету — група колишніх революціонерів, які знову об'єдналися через роки. Тепер їхнє завдання полягає у тому, щоб урятувати від ворога доньку одного з них.

"Аватар: Вогонь і попіл" — коефіцієнт: 14/1

Третя частина культової франшизи підкорила глядачів. Нова боротьба відбувається за рік після подій, що сталися в останньому фільмі "Шлях води". Критики традиційно високо оцінюють візуал, сюжет та інновації франшизи.

"Бугонія" — коефіцієнт: 14/1

У новій сюрреалістичній стрічці двоє одержимих конспірологією друзів викрадають успішну бізнесвумен. Вони переконані, що жінка має зв'язок з інопланетянами та хоче знищити Землю.

"Франкенштейн" — коефіцієнт: 20/1

Ще одна екранізація класичного роману також викликала захват глядачів. У центрі історії — Віктор Франкенштейн, що з юності одержимий вивченням медицини. Він вірить, що може перемогти смерть та стати найвидатнішим в історії людства.

"Грішники" — коефіцієнт: 15/2

Цей кримінально-містичний трилер від режисера Раян Куглер став ще одним улюбленцем мільйонів. Брати-близнюки, які повертаються до рідного міста, виявляють, що воно охоплене загадковим злом. Незвичні підтексти та напружена атмосфера зробили стрічку одним із претендентів на Оскар 2026.

