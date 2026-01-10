Відео
Головна Кіно Оскар 2026 — 5 фільмів, що впевнено претендують на перемогу

Оскар 2026 — 5 фільмів, що впевнено претендують на перемогу

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 00:32
Головні претенденти на Оскар 2026 — які фільми можуть виграти
Героїня фільму "Аватар: Вогонь і попіл". Фото: кадр з відео

Вже 15 березня стане відомо, хто отримає найпрестижнішу кінопремію у світі. Поки ж на перемогу претендує низка фільмів. Вони вразили глядачів як сюжетом, так й картинкою.

Про це пише The Scotsman.

Читайте також:

Претенденти на премію Оскар 2026

"Одна битва за іншою" — коефіцієнт: 8/15

Цей фільм називають одним з найбільших фаворитів сезону. У центрі сюжету — група колишніх революціонерів, які знову об'єдналися через роки. Тепер їхнє завдання полягає у тому, щоб урятувати від ворога доньку одного з них.

"Аватар: Вогонь і попіл" — коефіцієнт: 14/1

Третя частина культової франшизи підкорила глядачів. Нова боротьба відбувається за рік після подій, що сталися в останньому фільмі "Шлях води". Критики традиційно високо оцінюють візуал, сюжет та інновації франшизи.

"Бугонія" — коефіцієнт: 14/1

У новій сюрреалістичній стрічці двоє одержимих конспірологією друзів викрадають успішну бізнесвумен. Вони переконані, що жінка має зв'язок з інопланетянами та хоче знищити Землю.

"Франкенштейн" — коефіцієнт: 20/1

Ще одна екранізація класичного роману також викликала захват глядачів. У центрі історії — Віктор Франкенштейн, що з юності одержимий вивченням медицини. Він вірить, що може перемогти смерть та стати найвидатнішим в історії людства.

"Грішники" — коефіцієнт: 15/2

Цей кримінально-містичний трилер від режисера Раян Куглер став ще одним улюбленцем мільйонів. Брати-близнюки, які повертаються до рідного міста, виявляють, що воно охоплене загадковим злом. Незвичні підтексти та напружена атмосфера зробили стрічку одним із претендентів на Оскар 2026.

Нагадаємо, раніше ми писали про найочікуваніші прем'єри 2026 року. Ці фільми вже називають шедеврами.

Також ми розповідали про те, які фільми стали кращими у 2025 році. Їх варто подивитися усім.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
