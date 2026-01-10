Видео
Україна
Пересмотрите за выходные — лучший детективный мини-сериал

Пересмотрите за выходные — лучший детективный мини-сериал

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 12:02
Детективный мини-сериал, от которого не оторваться — лучший выбор на выходные
Героини сериала "Жены на охоте". Фото: кадр из видео

Мини-сериалы — идеальный выбор для тех, кто любит истории с деталями, которые при этом не растянуты на сто серий. Такую ленту можно легко пересмотреть за выходные. Среди ряда интересных вариантов есть новинка, вышедшая в 2025 году — "Жены на охоте".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучший детективный мини-сериал на выходные

Сюжет сериала разворачивается в тихом городке на востоке Техаса. Именно туда приезжает Софи О'Нил. Девушка долгое время руководила глянцевым журналом, однако решила выбрать более спокойную жизнь без дедлайнов и скандалов. Вместе с сыном и мужем Софи покидает Нью-Йорк.

Новый город кажется ей беззаботным и рассудительным. Девушка знакомится с местной светской львицей Марго Бэнкс и попадает в чисто женский клуб. В нем обсуждают все на свете и обожают пострелять по тарелкам.

Жизнь Софи меняется в тот момент, когда одну из участниц клуба находят мертвой. Теперь главную героиню и всех ее коллежанок подозревают в убийстве. Поиски виновного приводят к тому, что на поверхность выплывают страшные тайны, которые были скрыты годами. Они удачно маскировались за роскошной жизнью, блестящим фасадом и приветливостью каждой из женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы 2025 года стоит посмотреть. Они полюбились миллионам зрителей.

Также мы рассказывали о главных премьерах 2026 года. Эти фильмы собрали немалую аудиторию еще до своего выхода.

убийство кино сериал советы детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
