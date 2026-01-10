Відео
Україна
Переглянете за вихідні — кращий детективний мінісеріал

Переглянете за вихідні — кращий детективний мінісеріал

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:02
Детективний мінісеріал, від якого не відірватися — кращий вибір на ці вихідні
Героїні серіалу "Дружини на полюванні". Фото: кадр з відео

Мінісеріали — ідеальний вибір для тих, хто любить історії з деталями, які при цьому не розтягнуті на сто серій. Таку стрічку можна легко переглянути за вихідні. Серед низки цікавих варіантів є новинка, що вийшла у 2025 році — "Дружини на полюванні".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращий детективний мінісеріал на вихідні

Сюжет серіалу розгортається у тихому містечку на сході Техасу. Саме туди приїжджає Софі О'Ніл. Дівчина тривалий час керувала глянцевим журналом, однак вирішила обрати спокійніше життя без дедлайнів та скандалів. Разом з сином та чоловіком Софі залишає Нью-Йорк.

Нове місто здається їй безтурботним та розважливим. Дівчина знайомиться з місцевою світською левицею Марґо Бенкс та потрапляє у суто жіночий клуб. В ньому обговорюють усе на світі та обожнюють постріляти по тарілках.

Життя Софі змінюється в той момент, коли одну з учасниць клубу знаходять мертвою. Тепер головну героїню та усіх її колежанок підозрюють у вбивстві. Пошуки винного призводять до того, що на поверхню випливають страшні таємниці, які були сховані роками. Вони вдало маскувалися за розкішним життям, блискучим фасадом та привітністю кожної з жінок.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
