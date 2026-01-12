Фільм жахів, від якого стигне кров у жилах — не для слабких нервів

Головний герой фільму "Ловець снів". Фото: кадр з відео

Деякі фільми здатні настільки нажахати, що після них важко заснути. Серед кращих хоррорів — стрічка "Ловець снів". Вона вийшла у 2020 році та стала однією з найулюбленіших у глядачів, які обожнюють полоскотати собі нерви.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Ловець снів"

Історія фільму розгортається у віддаленому лісовому будиночку. Саме туди приїжджає Люк з сином Джошем та новою обраницею Ґейл. Жінка не просто хоче відпочити з коханим, а й прагне допомогти його синові. Ґейл — психолог зі стажем. Вона пропонує провести особливу домашню терапію, аби приборкати жахи, які мучать дитину ночами.

На новому місці Джошу продовжують снитися жахливі сни, в яких він бачить свою померлу матір. Вони мучать хлопчика дедалі більше, стираючи грань між уявним та реальним. Від сусідки, яка живе неподалік, дитина дізнається про ловця снів. Він переконаний, що саме це допоможе йому позбутися кошмарів. Джош викрадає ловця, чим несвідомо накликає на себе ще більше зло.

Після цього сни дитини стають ще більш реалістичними й страшними. Виявляється, що ловець снів — це незвичайний амулет, який служить провідником у світ мертвих. Разом з цією річчю в будинку сім'ї опиняється страшна і небезпечна потойбічна сутність. Тепер дорослим та дитині доведеться боротися проти могутнього злого духа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який детективний мінісеріал варто подивитися. Від нього не відірватися.

Також ми розповідали про те, які фільми претендують на Оскар 2026. Названо п'ять кращих стрічок.