Україна
Серіали на основі відомих книг — 3 кращі екранізації

Серіали на основі відомих книг — 3 кращі екранізації

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 17:11
3 серіали, зняті за мотивами відомих книг — обов'язкові до перегляду
Головна героїня серіалу "Ферзевий гамбіт". Фото: кадр з відео

Книги стали основою для низки стрічок. Серед найвідоміших екранізацій — три серіали, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Кращі серіали, зняті на основі книг

"Люпен" (2021)

Цей серіал від Netflix створений на основі класичних книг французького письменника Моріса Леблана про Арсена Люпена. Головний герой серіалу — Ассан Діоп. Його батько помер у в'язниці, до якої потрапив через несправедливі звинувачення. Він залишив синові книгу про знаменитого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена, яка змінила життя Ассана. Надихнувшись цією історією, чоловік вирішив повторити досвід грабіжника у реальному житті.

"Ферзевий гамбіт" (2020)

Ще одна стрічка, що знята на основі книги — роману письменника Волтера Тевіса "Хід королеви". Головна героїня — геніальна шахістка Бет Гармон. Дівчина виросла у дитячому притулку та не надто любила компанію і увагу до себе. Випадково Бет відкрила в собі особливі здібності до гри у шахи. На шляху до успіху та визнання їй доводиться боротися з гендерною нерівністю, несправедливістю та власними залежностями.

"Лицар семи королівств" (2026)

Приквел до "Гри престолів" зняли на основі новел Джорджа Реймонда Річарда Мартіна "Повісті про Дунка і Еґґа". "Лицар семи королівств" — історія про пригоди Сера Дункана Високого та його зброєносця Егга. Події відбуваються в епоху, коли рід Таргарієнів все ще володів Залізним Троном, за століття до подій в основному серіалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які захопливі фільми зняті на одній локації. Вони вражають цікавим сюжетом.

Також ми розповідали про те, які детективні серіали варто подивитися. Фінал точно здивує.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
