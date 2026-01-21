3 сериала, снятые по мотивам известных книг — обязательные к просмотру

Главная героиня сериала "Ферзевый гамбит". Фото: кадр из видео

Книги стали основой для ряда лент. Среди самых известных экранизаций — три сериала, которые стоит посмотреть всем.

Лучшие сериалы, снятые на основе книг

"Люпен" (2021)

Этот сериал от Netflix создан на основе классических книг французского писателя Мориса Леблана об Арсене Люпене. Главный герой сериала — Ассан Диоп. Его отец умер в тюрьме, в которую попал из-за несправедливых обвинений. Он оставил сыну книгу о знаменитом джентльмене-грабителе Арсене Люпене, которая изменила жизнь Ассана. Вдохновившись этой историей, мужчина решил повторить опыт грабителя в реальной жизни.

"Ферзевый гамбит" (2020)

Еще одна лента, снятая на основе книги — романа писателя Уолтера Тэвиса "Ход королевы". Главная героиня — гениальная шахматистка Бет Хармон. Девушка выросла в детском приюте и не слишком любила компанию и внимание к себе. Случайно Бет открыла в себе особые способности к игре в шахматы. На пути к успеху и признанию ей приходится бороться с гендерным неравенством, несправедливостью и собственными зависимостями.

"Рыцарь семи королевств" (2026)

Приквел к "Игре престолов" сняли на основе новелл Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина "Повести о Дунке и Эгге". "Рыцарь семи королевств" — история о приключениях Сэра Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. События происходят в эпоху, когда род Таргариенов все еще владел Железным Троном, за столетие до событий в основном сериале.

