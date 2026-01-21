Видео
Видео

5 сериалов, что стоит наконец-то посмотреть — не зря популярные

5 сериалов, что стоит наконец-то посмотреть — не зря популярные

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 05:33
5 популярных сериалов, которые нужно посмотреть в 2026 — стоят того
Главный герой сериала "Острые козырьки". Фото: кадр из видео

Некоторые обходят стороной популярные сериалы, считая, что их успех часто связан лишь с трендами. Однако некоторые из них не случайно стали известными и их действительно стоит посмотреть.

Об этом пишет "Новий канал".

Читайте также:

Какие популярные сериалы достойны внимания

"Ты"

Приветливый и обаятельный главный герой Джо Голдберг работает продавцом книг. Он кажется милым парнем и совсем не соответствует стереотипному образу преступника. На самом деле он — серийный убийца, для которого женщины стали объектом болезненной одержимости.

"Странные чудеса"

В штате Индиана таинственным образом исчезает 12-летний Уилл Байерс. Пока мать ребенка всеми силами пытается его отыскать, друзья подростка также не собираются сидеть, сложа руки. Они отправляются на спасение Уилла. Это становится началом череды мистических и странных событий.

"Бриджертоны"

В центре сюжета — богатая и уважаемая семья Бриджертонов, проживающая в начале XIX века в Лондоне. Леди Вайолет после смерти мужа в одиночку воспитывает восьмерых детей. Постепенно каждый из них учится жить в высшем обществе и ищет достойную пару.

"Во все тяжкие"

Обычный учитель химии Уолтер Уайт решает кардинально изменить свою жизнь после того, как узнает о собственной смертельной болезни. Мужчина не смог достойно обеспечить семью, но собирается исправить все в последние месяцы своей жизни. Он открывает небольшое производство метамфетамина и становится участником криминального мира.

"Острые козырьки"

После первой мировой войны Томас Шелби вместе со старшим братом Артуром возвращается в родной Бирмингем. Они — основатели уличной банды "Острые козырьки", поэтому продолжают строить свою преступную империю, однако уже в новых условиях.

сериал подборка фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
