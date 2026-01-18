Фильм "К звездам" с Брэдом Питтом — чем поразил зрителей

Брэд Питт в главной роли в фильме "К звездам". Фото: кадр из видео

Фильм "К звездам" вышел еще в 2019 году и стал одной из самых популярных лент в жанре фантастики. Главную роль сыграл голливудский актер Брэд Питт.



Чем интересен фильм "К звездам"

События фильма происходят в будущем, где люди уже колонизировали Марс и Луну. В центре сюжета — история Роя Макбрайда. Несмотря на аутизм, он успешно служит инженером в армии. Для этого мужчине пришлось многое преодолеть и приложить большие усилия. К тому же Рой до сих пор не смирился с исчезновением отца, которое произошло 20 лет назад. Мужчина отправился в составе космической экспедиции на планету Нептун, чтобы найти внеземные формы жизни. Однако его корабль бесследно исчез.

Рой чувствует, что его отец может быть живым. Он стремится сделать все, чтобы спасти родного человека. Для этого мужчина отправляется на край солнечной системы. Такая экспедиция главного героя открывает правду об опасной тайне, которая представляет угрозу для существования целой планеты.

"К звездам" полюбился зрителям из-за глубокого сюжета. Это не просто очередная фантастическая лента, а фильм, который раскрывает тайны человеческой души. Он о поисках себя и уязвимости. Главный герой во время своего путешествия раскрывает то, что он скрывал даже от самого себя.

Кинокритики также обращают особое внимание на мир, который построили создатели фильма. Чтобы все выглядело правдиво, Джеймс Грей снимал некоторые кадры на пленку. Для имитации космической базы использовали заброшенные шахты, что сделало картинку реалистичной.

В конце концов глубокий смысл и точное воспроизведение деталей сделало свое дело. Фильм "К звездам" стал культовым и понравился миллионам зрителей со всего мира.

