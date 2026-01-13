Видео
Главная Кино 4 украинские новинки — фильмы, которые покорят всех в 2026-м

4 украинские новинки — фильмы, которые покорят всех в 2026-м

Дата публикации 13 января 2026 19:09
Украинские фильмы 2026 — какие 4 ленты стоит посмотреть всем
Главные герои фильма "Испытательный срок". Фото: кадр из видео

Украинское кино продолжает стремительно развиваться и радовать зрителей качественными лентами. В 2026 году состоится премьера нескольких новинок, которые точно не разочаруют.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие украинские фильмы 2026 года

"Испытательный срок"

Фильм вышел в прокат 8 января. В центре сюжета — дочь успешного бизнесмена Полина. После измены отца ей приходится проходить испытательный срок в рекламном агентстве. Однако за должность придется побороться. Конкурент девушки — амбициозный и принципиальный парень Роман, который смотрит на жизнь совсем по-другому.

"Вестник"

Эта украинская драма выйдет на большие экраны 22 января. В фильме показана жизнь Андрея Ворона — 104-летнего карпатского мудреца. Мужчина пережил ряд событий, которые стали решающими как для него, так и для нации. Они закалили дух и показали, какой нелегкий путь способен пройти человек.

"Когда ты расстанешься?"

Это вторая часть нашумевшего фильма "Когда ты выйдешь замуж?". Лента выйдет в прокат 12 марта и подарит море юмора и шуток. В центре истории — свадьба, которая неожиданно превращается в хаос. Жених загадочно исчезает, а подруги невесты оказываются в центре международной аферы.

"Киллхаус"

Фильм выйдет в прокат 23 января. В основе сюжета — реальная история первого в мире спасения дронами. Украинские военные пытаются спасти раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории. Однако оказывается, что на кону стоит еще одна жизнь — их ребенка. За операцией наблюдает весь мир.

Напомним, ранее мы писали о том, какие триллеры украинцы часто гуглили в 2025 году. Эти фильмы стали самыми популярными.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы набирают популярность на Netflix. Названы четыре ленты.

кино трейлер украинские фильмы подборка 2026 год
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
