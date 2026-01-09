Украинские фильмы, которые покорили Netflix — 4 лучшие ленты

4 украинских фильма, набирающих популярность на Netflix
Украинские фильмы с годами становятся все более качественными и радуют зрителей. В 2026-м на Netflix стали популярными несколько отечественных лент.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие украинские фильмы приобретают популярность на Netflix
"Поезд к Рождеству"
Хотя и рождественские праздники уже прошли, эта лента не теряет популярности на Netflix. Сюжет разворачивается в вагоне поезда. Совершенно чужих людей объединяет Рождество. Они собираются за одним столом, словно настоящая украинская семья. Именно с этого момента с героями фильма начинают случаться настоящие чудеса.
"Родительское собрание"
Накануне Хэллоуина родители собираются в классе, чтобы обсудить результаты выборов президента школы. Они подозревают, что результаты сфальсифицировали, ведь неожиданно победил ученик, чья успеваемость и поведение не всегда служат примером для других. Собрание быстро перерастает в хаос, в котором разоблачаются неожиданные тайны каждого из участников.
"Антарктида"
Эта документальная лента набрала огромную популярность с первого дня премьеры и до сих пор не теряет актуальности. В фильме показано путешествие на украинскую станцию "Академик Вернадский", быт и работу украинских полярников и уникальную природу Антарктиды.
"Поезд в 31 декабря"
События фильма разворачиваются в поезде Киев-Львов в новогоднюю ночь. Пассажиры оказываются посреди заснеженного поля и теперь должны приложить все усилия, чтобы преодолеть форс-мажор. Кроме этого, совершенно разным людям приходится еще и искать общий язык, чтобы найти общий язык, чтобы найти общий язык друг с другом. Пассажиры вынуждены объединиться для праздничного чуда, которое в конце концов меняет их жизнь к лучшему.
Эти фильмы развеселят и подарят особую атмосферу. Они сделают теплее даже самый холодный зимний вечер.
Напомним, ранее мы писали о новом украинском сериале "Ховаючи колишню". Лента покорила зрителей.
Также мы рассказывали о том, какие фильмы 2025 года стоит посмотреть. Подборка лучших лент.
Читайте Новини.LIVE!