Главная Кино 4 украинских фильма, набирающих популярность на Netflix

4 украинских фильма, набирающих популярность на Netflix

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 19:05
Украинские фильмы, которые покорили Netflix — 4 лучшие ленты
Главные герои фильма "Поезд к Рождеству". Фото: кадр из видео

Украинские фильмы с годами становятся все более качественными и радуют зрителей. В 2026-м на Netflix стали популярными несколько отечественных лент.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие украинские фильмы приобретают популярность на Netflix

"Поезд к Рождеству"

Хотя и рождественские праздники уже прошли, эта лента не теряет популярности на Netflix. Сюжет разворачивается в вагоне поезда. Совершенно чужих людей объединяет Рождество. Они собираются за одним столом, словно настоящая украинская семья. Именно с этого момента с героями фильма начинают случаться настоящие чудеса.

"Родительское собрание"

Накануне Хэллоуина родители собираются в классе, чтобы обсудить результаты выборов президента школы. Они подозревают, что результаты сфальсифицировали, ведь неожиданно победил ученик, чья успеваемость и поведение не всегда служат примером для других. Собрание быстро перерастает в хаос, в котором разоблачаются неожиданные тайны каждого из участников.

"Антарктида"

Эта документальная лента набрала огромную популярность с первого дня премьеры и до сих пор не теряет актуальности. В фильме показано путешествие на украинскую станцию "Академик Вернадский", быт и работу украинских полярников и уникальную природу Антарктиды.

"Поезд в 31 декабря"

События фильма разворачиваются в поезде Киев-Львов в новогоднюю ночь. Пассажиры оказываются посреди заснеженного поля и теперь должны приложить все усилия, чтобы преодолеть форс-мажор. Кроме этого, совершенно разным людям приходится еще и искать общий язык, чтобы найти общий язык, чтобы найти общий язык друг с другом. Пассажиры вынуждены объединиться для праздничного чуда, которое в конце концов меняет их жизнь к лучшему.

Эти фильмы развеселят и подарят особую атмосферу. Они сделают теплее даже самый холодный зимний вечер.

кино сериал Netflix интересные факты украинские фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
