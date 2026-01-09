Українські фільми, що підкорили Netflix — 4 кращі стрічки

Головні герої фільму "Потяг до Різдва". Фото: кадр з відео

Українські фільми з роками стають дедалі якіснішими та радують глядачів. У 2026-му на Netflix стали популярними кілька вітчизняних стрічок.

Які українські фільми здобувають популярність на Netflix

"Потяг до Різдва"

Хоча й різдвяні свята уже минули, ця стрічка не втрачає популярності на Netflix. Сюжет розгортається у вагоні потяга. Абсолютно чужих людей об'єднує Різдво. Вони збираються за одним столом, мовби справжня українська родина. Саме з цього моменту з героями фільму починають траплятися справжні дива.

"Батьківські збори"

Напередодні Хелловіну батьки збираються у класі, аби обговорити результати виборів президента школи. Вони підозрюють, що результати сфальсифікували, адже несподівано переміг учень, чия успішність і поведінка не завжди слугують прикладом для інших. Збори швидко переростають у хаос, в якому викриваються неочікувані таємниці кожного з учасників.

"Антарктида"

Ця документальна стрічка набрала шаленої популярності з першого дня прем'єри й досі не втрачає актуальності. У фільмі показана подорож до української станції "Академік Вернадський", побут та роботу українських полярників та унікальну природу Антарктиди.

"Потяг у 31 грудня"

Події фільму розгортаються у поїзді Київ-Львів у новорічну ніч. Пасажири опиняються посеред засніженого поля й тепер мають докласти усіх зусиль, аби подолати форс-мажор. Крім цього, абсолютно різним людям доводиться ще й шукати спільну мову, аби порозумітися одне з одним. Пасажири змушені об'єднатися для святкового дива, яке зрештою змінює їхнє життя на краще.

Ці фільми розвеселять та подарують особливу атмосферу. Вони зроблять теплішим навіть найхолодніший зимовий вечір.

