Українські фільми 2026 — які 4 стрічки варто подивитися усім

Українське кіно продовжує стрімко розвиватися та радувати глядачів якісними стрічками. У 2026 році відбудеться прем'єра кількох новинок, які точно не розчарують.

Кращі українські фільми 2026

"Випробувальний термін"

Фільм вийшов у прокат 8 січня. В центрі сюжету — донька успішного бізнесмена Поліна. Після зради батька їй доводиться проходити випробувальний термін в рекламній агенції. Однак за посаду доведеться позмагатися. Конкурент дівчини — амбітний та принциповий хлопець Роман, який дивиться на життя зовсім по-іншому.

"Вічник"

Ця українська драма вийде на великі екрани 22 січня. У фільмі показано життя Андрія Ворона — 104-річного карпатського мудреця. Чоловік пережив низку подій, що стали вирішальними як для нього, так й для нації. Вони загартували дух та показали, який нелегкий шлях здатна пройти людина.

"Коли ти розлучишся?"

Це друга частина нашумівшого фільму "Коли ти вийдеш заміж?". Стрічка вийде у прокат 12 березня та подарує море гумору і жартів. В центрі історії — весілля, яке несподівано перетворюється на хаос. Наречений загадково зникає, а подруги нареченої опиняються в центрі міжнародної афери.

"Кіллхаус"

Фільм вийде у прокат 23 січня. В основі сюжету — реальна історія першого у світі порятунку дронами. Українські військові намагаються врятувати поранену подружню пару з перехрестя на окупованій території. Однак виявляється, що на кону стоїть ще одне життя — їхньої дитини. За операцією спостерігає увесь світ.

