Головна Кіно 5 серіалів та фільмів про суперздібності, які варто подивитися

5 серіалів та фільмів про суперздібності, які варто подивитися

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 22:45
Серіали та фільми про суперздібності, про які мало хто знає — варто подивитися
Головні герої фільму "Мій син Діон". Фото: кадр з відео

Деякі фільми та серіали про суперздібності незаслужено залишилися поза увагою глядачів. Про них мало хто знає, однак ці фантастичні стрічки справді варті перегляду.

Про це пише "Новий канал".

Читайте також:

Маловідомі фільми та серіали про суперздібності

"Хроніка" (2012)

Троє підлітків випадково наштовхуються на дивну печеру. Вони вирішують зайти в неї та навіть не підозрюють, що після цього їхнє життя кардинально зміниться. У підземеллі вони отримують суперздібності.

"Покидьки" (2009)

Порушники закону змушені виконувати виправні роботи. Під час грози, яка несподівано здіймається над містом, вони отримують надприродні здібності: вміння подорожувати у часі, читати думки людей чи ставати невидимими. Однак сили декого з них тривалий час залишаються прихованими і не дарма.

"Код 8" (2019)

У світі, де люди мають надздібності, користуватися ними заборонено. Влада серйозно карає тих, хто проявляє силу. Аби вижити та врятувати хвору матір, головний герой фільму вирішує співпрацювати з наркобароном, але все виходить з-під контролю. 

"Мій син Діон" (2019)

Мати-одиначка Ніколь Різ виховує сина Діона та займається звичайною щоденною рутиною. Однак їхнє життя ускладнюється, коли хлопчик відкриває у собі надздібності. Тепер жінці доведеться вигадати, як зберегти суперсили Діона у таємниці.


"Легіон" (2010)

Бог втрачає віру в людство та посилає на Землю легіони ангелів, аби влаштувати апокаліпсис. Таке завдання він доручає Архангелу Михаїлу, однак той не налаштований знищити всіх людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм жахів варто подивитися. Від нього стигне кров у жилах.

Також ми розповідали про те, які українські фільми сподобалися глядачам Netflix. Вони набирають все більшої популярності.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
