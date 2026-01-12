Сериалы и фильмы о суперспособностях, о которых мало кто знает — стоит посмотреть

Главные герои фильма "Мой сын Дион". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы и сериалы о суперспособностях незаслуженно остались без внимания зрителей. О них мало кто знает, однако эти фантастические ленты действительно стоят просмотра.

Об этом пишет "Новий канал".

Реклама

Читайте также:

Малоизвестные фильмы и сериалы о суперспособностях

"Хроника" (2012)

Трое подростков случайно наталкиваются на странную пещеру. Они решают зайти в нее и даже не подозревают, что после этого их жизнь кардинально изменится. В подземелье они получают суперспособности.

"Отбросы" (2009)

Нарушители закона вынуждены выполнять исправительные работы. Во время грозы, которая неожиданно поднимается над городом, они получают сверхъестественные способности: умение путешествовать во времени, читать мысли людей или становиться невидимыми. Однако силы некоторых из них длительное время остаются скрытыми и не зря.

"Код 8" (2019)

В мире, где люди имеют сверхспособности, пользоваться ими запрещено. Власти серьезно наказывают тех, кто проявляет силу. Чтобы выжить и спасти больную мать, главный герой фильма решает сотрудничать с наркобароном, но все выходит из-под контроля.

"Мой сын Дион" (2019)

Мать-одиночка Николь Риз воспитывает сына Диона и занимается обычной ежедневной рутиной. Однако их жизнь усложняется, когда мальчик открывает в себе сверхспособности. Теперь женщине придется придумать, как сохранить суперсилы Диона в тайне.



"Легион" (2010)

Бог теряет веру в человечество и посылает на Землю легионы ангелов, чтобы устроить апокалипсис. Такую задачу он поручает Архангелу Михаилу, однако тот не настроен уничтожить всех людей.

Напомним, ранее мы писали о том, какой фильм ужасов стоит посмотреть. От него стынет кровь в жилах.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы понравились зрителям Netflix. Они набирают все большую популярность.