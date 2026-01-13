Найпопулярніші трилери 2025 року — які стрічки українці гуглили найчастіше

Головна героїня фільму "Ущелина". Фото: кадр з відео

У 2025 році кіномани відзначили кілька найбільш захопливих трилерів. Ці фільми та серіали тримають у напрузі протягом усього перегляду та дивують несподіваним фіналом. Саме їх українці гуглили найчастіше.

Про це повідомили в офіційному блозі "Google Україна".

Реклама

Читайте також:

Які трилери стали найпопулярнішими у 2025-му

"Ущелина"

Двоє висококваліфікованих снайперів отримують надсекретну місію. Їхнє завдання полягає у тому, аби стримувати зло, яке зачаїлося на глибині ущелини. Леві та Драса чергують на двох сторожових вежах, розташованих по різні боки. Їм заборонено спілкуватися, однак хлопець та дівчина ігнорують правила і передають одне одному повідомлення за допомогою текстових табличок. Згодом з'ясовується, що масштаб загрози, яка таїться на дні ущелини, набагато більший, ніж вони уявляли. Леві та Драса об'єднуються, аби захистити людство.

"Гангстерленд"

В центрі сюжету — історія однієї з найвпливовіших кримінальних родин. Дім Харріганів протягом довгих років вибудовував синдикат, аби посилити власний вплив та досягти беззаперечного успіху. Тепер родина має все, про що мріяла, проте онук глави клану влаштовує згубну вечірку, на яку запрошує сина конкурентного дому. Цей вчинок тягне за собою катастрофічні наслідки та може перерости у справжню війну.

"Гра у кальмара 2"

Другий сезон популярного серіалу став не менш успішним, ніж перший. Головний герой Сон Гі Хуна знову повертається у небезпечну гру, однак цього разу в нього зовсім інша ціль. Чоловік прагне помститися організаторам та припинити жорстокі вбивства людей. Він підбурює учасників, аби ті повстали проти охоронців. Виявляється, що організатори гри продумали все, навіть такий хід Сон Гі Хуна. Вони відправили на поле підставного учасника, який має намір зіпсувати плани головного героя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який фільм жахів варто подивитися. Після нього страшно буде засинати.

Також ми розповідали про кращий детективний серіал 2025 року. Його можна переглянути за вихідні.