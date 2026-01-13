Самые популярные триллеры 2025 года — какие ленты украинцы гуглили чаще всего

Главная героиня фильма "Ущелье". Фото: кадр из видео

В 2025 году киноманы отметили несколько самых захватывающих триллеров. Эти фильмы и сериалы держат в напряжении на протяжении всего просмотра и удивляют неожиданным финалом. Именно их украинцы гуглили чаще всего.

Об этом сообщили в официальном блоге "Google Украина".

Какие триллеры стали самыми популярными в 2025-м

"Ущелье"

Двое высококвалифицированных снайперов получают сверхсекретную миссию. Их задача заключается в том, чтобы сдерживать зло, которое затаилось на глубине ущелья. Леви и Драса дежурят на двух сторожевых башнях, расположенных по разные стороны. Им запрещено общаться, однако парень и девушка игнорируют правила и передают друг другу сообщения с помощью текстовых табличек. Впоследствии выясняется, что масштаб угрозы, которая таится на дне ущелья, гораздо больше, чем они представляли. Леви и Драса объединяются, чтобы защитить человечество.

"Гангстерленд"

В центре сюжета — история одной из самых влиятельных криминальных семей. Дом Харриганов в течение долгих лет выстраивал синдикат, чтобы усилить собственное влияние и достичь неоспоримого успеха. Теперь семья имеет все, о чем мечтала, однако внук главы клана устраивает пагубную вечеринку, на которую приглашает сына конкурентного дома. Этот поступок влечет за собой катастрофические последствия и может перерасти в настоящую войну.

"Игра в кальмара 2"

Второй сезон популярного сериала стал не менее успешным, чем первый. Главный герой Сон Ги Хуна снова возвращается в опасную игру, однако на этот раз у него совсем другая цель. Мужчина стремится отомстить организаторам и прекратить жестокие убийства людей. Он подстрекает участников, чтобы те восстали против охранников. Оказывается, что организаторы игры продумали все, даже такой ход Сон Ги Хуна. Они отправили на поле подставного участника, который намерен испортить планы главного героя.

