Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Вышел трейлер 3 сезона "Эйфории" — когда премьера

Вышел трейлер 3 сезона "Эйфории" — когда премьера

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 08:52
Появился трейлер 3 сезона сериала "Эйфория" — дата премьеры и первые кадры
Главная героиня сериала "Эйфория". Фото: кадр из видео

Вышел первый трейлер третьего сезона сериала HBO "Эйфория". Это продолжение культовой истории, в котором покажут непростую жизнь героев после окончания школы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Что известно о третьем сезоне сериала "Эйфория"

Второй сезон закончился разрывом отношений Джулс и Ру, спектаклем Лекси, которая пыталась достучаться до сестры, и арестом Кела Джейкобса. В третьей части события будут разворачиваться через пять лет после. Сценаристы покажут, какой стала жизнь подростков после завершения школы.

Главная героиня Ру в третьем сезоне оказывается втянута в проблемы с наркоторговцами. Кэти становится вебкам-моделью, при том что она замужем за Нейтом. Также известно, что Джулс становится содержанкой.

Премьера сериала состоится 12 апреля. В третьем сезоне будет неизменный основной актерский состав: Зендея, Сидни Суини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк. Кроме того, присоединятся и новые актеры: Шэрон Стоун, Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер и не только.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы с зимней атмосферой стоит посмотреть. Они подойдут для теплых вечеров.

Также мы рассказывали о том, какие новые сериалы от Netflix стоит пересмотреть. Они понравятся любителям детективов.

сериал трейлер Премьера сериал "Эйфория" фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации