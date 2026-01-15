Появился трейлер 3 сезона сериала "Эйфория" — дата премьеры и первые кадры

Главная героиня сериала "Эйфория". Фото: кадр из видео

Вышел первый трейлер третьего сезона сериала HBO "Эйфория". Это продолжение культовой истории, в котором покажут непростую жизнь героев после окончания школы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что известно о третьем сезоне сериала "Эйфория"

Второй сезон закончился разрывом отношений Джулс и Ру, спектаклем Лекси, которая пыталась достучаться до сестры, и арестом Кела Джейкобса. В третьей части события будут разворачиваться через пять лет после. Сценаристы покажут, какой стала жизнь подростков после завершения школы.

Главная героиня Ру в третьем сезоне оказывается втянута в проблемы с наркоторговцами. Кэти становится вебкам-моделью, при том что она замужем за Нейтом. Также известно, что Джулс становится содержанкой.

Премьера сериала состоится 12 апреля. В третьем сезоне будет неизменный основной актерский состав: Зендея, Сидни Суини, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Мод Апатоу, Марта Келли, Хлоя Черри, Колман Доминго и Доминик Файк. Кроме того, присоединятся и новые актеры: Шэрон Стоун, Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедвайлер и не только.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы с зимней атмосферой стоит посмотреть. Они подойдут для теплых вечеров.

Также мы рассказывали о том, какие новые сериалы от Netflix стоит пересмотреть. Они понравятся любителям детективов.