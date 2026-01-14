Какие фильмы нужно обязательно посмотреть зимой — 5 лент

Главный герой фильма "Гора между нами". Фото: кадр из видео

В холодные зимние вечера хочется закутаться в плед, включить интересный фильм и пить горячее какао. Есть несколько увлекательных лент, которые подойдут для такого случая.

Какие фильмы стоит посмотреть зимой

"Белый плен" (2006)

Из-за сильного шторма собаки становятся заложниками на одной из антарктических исследовательских станций. Их не удается эвакуировать, поэтому хаски вынуждены выживать в суровых условиях самостоятельно.

"Эверест" (2015)

Группа опытных альпинистов объединяется, чтобы покорить самую большую вершину в мире, однако Эверест становится для них неприступным. Погода быстро портится и надвигается безжалостная снежная буря.

"Гора между нами" (2017)

Самолет попадает в аварию над заснеженными горами. Двое пассажиров выживают, но понимают, что спасать их некому. Они объединяются, чтобы выжить в суровых условиях.

"Зов предков" (2020)

Домашний пес Бек попадает в лапы злодеев, которые его похищают. Теперь собака вынужден служить на холодной Аляске, однако Бек не настроен просто смириться со своей тяжелой судьбой.

"Мать" (2023)

Главная героиня фильма 12 лет не виделась с родной дочерью, пытаясь таким образом уберечь ее от врагов. Однако когда над ребенком нависает угроза, женщина без раздумий бросается в водоворот опасных событий, чтобы спасти дочь.

