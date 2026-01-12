Видео
Україна
Главная Кино Новый приквел "Игры престолов" — самая ожидаемая премьера января

Новый приквел "Игры престолов" — самая ожидаемая премьера января

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:41
Сериал "Рыцарь семи королевств" — о чем новый приквел "Игры престолов"
Главный герой сериала "Рыцарь семи королевств". Фото: кадр из видео

Легендарный сериал "Игра престолов" собрал целую армию фанатов, которые даже спустя годы после завершения последнего сезона не могут забыть об этой культовой истории. Настоящее спасение для них — приквелы. В январе 2026 года выйдет третий из них.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен сериал "Рыцарь семи королевств"

"Рыцарь семи королевств" (A Knight of the Seven Kingdoms) — новый приквел "Игры престолов". Премьера первого сезона запланирована на 18 января. Это один из самых ожидаемых сериалов 2026 года.

История "Рыцаря семи королевств" разворачивается примерно за 100 лет до основных событий "Игры престолов" и через 70 лет после событий сериала "Дом дракона".

Молодой и смелый рыцарь Дункан Высокий отправляется в Ашфорд, чтобы принять участие в турнире. Вместе с ним навстречу приключениям направляется юноша Эйгон Таргариен, который становится оруженосцем рыцаря из-за причудливой ошибки в корчме. На турнире двое друзей бросают вызов сумасшедшему принцу Аэриону Таргариену, брату Эгга. С этого и начинаются их приключения.

Главную роль в сериале сыграл Питер Клеффи. Ранее он снимался в сериале "Викинги". Роль оруженосца и юного будущего короля Эйгона V Таргариена исполнил Декстер Сол Анселл.

В первом сезоне сериала будет шесть эпизодов. Кроме того, "Рыцаря семи королевств" уже продлили на второй и третий сезон. О датах их выхода пока что не известно.

Напомним, ранее мы писали о самых ожидаемых премьерах 2026 года. Выход этих фильмов ждут все.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы набирают популярность на Netflix. Названы четыре лучшие ленты.

кино сериал Игра престолов Премьера январь
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
