Актриса "Очень странных дел" имеет украинские корни — семья из Харькова

Актеры сериала "Очень странные дела". Фото: Getty Images

Одна из актрис сериала "Очень странные дела" заявила, что имеет украинские корни. Семья Вайноны Райдер раньше жила в Харькове.

Об этом рассказал блогер Евгений Белозеров в Instagram.

Происхождение актрисы Вайноны Райдер

Голливудская звезда Вайнона Райдер удивила происхождением. Актриса популярного сериала "Очень странные дела" имеет украинско-еврейские корни. Вайнона заявила, что семья ее отца жила в Харькове. Бабушка и дедушка актрисы эмигрировали в США еще до начала Второй мировой войны, чтобы спастись.

Актриса неоднократно заявляла о том, что очень уважает свое украинское происхождение. Вайнона Райдер даже мечтает снять фильм о Второй мировой войне и жизни украинцев.

Вайнона Райдер в сериале "Очень странные дела"

Актриса Вайнона Райдер сыграла одну из ключевых ролей в сериале "Очень странные дела" — Джойс Байерс. Женщина отчаянно ищет своего пропавшего сына, который оказывается в параллельном мире. Она противостоит сверхъестественному злу и стремится во что бы то ни стало спасти своего ребенка.

Актриса Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Эта роль стала значительным возвращением Райдер в большое кино. За съемки в одном эпизоде знаменитость получала гонорар в размере 1,187 млн долларов. Поэтому актриса стала одной из тех, кто заработал во время съемок сериала "Очень странные дела" больше всех.

