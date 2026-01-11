Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Актриса "Очень странных дел" имеет украинские корни — кто она

Актриса "Очень странных дел" имеет украинские корни — кто она

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 16:40
Актриса "Очень странных дел" имеет украинские корни — семья из Харькова
Актеры сериала "Очень странные дела". Фото: Getty Images

Одна из актрис сериала "Очень странные дела" заявила, что имеет украинские корни. Семья Вайноны Райдер раньше жила в Харькове.

Об этом рассказал блогер Евгений Белозеров в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Происхождение актрисы Вайноны Райдер

Голливудская звезда Вайнона Райдер удивила происхождением. Актриса популярного сериала "Очень странные дела" имеет украинско-еврейские корни. Вайнона заявила, что семья ее отца жила в Харькове. Бабушка и дедушка актрисы эмигрировали в США еще до начала Второй мировой войны, чтобы спастись.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актриса неоднократно заявляла о том, что очень уважает свое украинское происхождение. Вайнона Райдер даже мечтает снять фильм о Второй мировой войне и жизни украинцев.

Вайнона Райдер в сериале "Очень странные дела"

Актриса Вайнона Райдер сыграла одну из ключевых ролей в сериале "Очень странные дела" — Джойс Байерс. Женщина отчаянно ищет своего пропавшего сына, который оказывается в параллельном мире. Она противостоит сверхъестественному злу и стремится во что бы то ни стало спасти своего ребенка.

Вайнона Райдер заявила про українське походження
Актриса Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Эта роль стала значительным возвращением Райдер в большое кино. За съемки в одном эпизоде знаменитость получала гонорар в размере 1,187 млн долларов. Поэтому актриса стала одной из тех, кто заработал во время съемок сериала "Очень странные дела" больше всех.

Напомним, ранее мы писали о том, что создатели сериала "Очень странные дела" объяснили финал ленты. Они ответили, жива ли Одиннадцать.

Также мы рассказывали о том, какие фильмы стали открытием 2025 года. Вы могли их пропустить.

сериал актеры интересные факты "Очень странные дела" Вайнона Райдер
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации