Головна Кіно Акторка серіалу "Дивні дива" має українське коріння — хто вона

Акторка серіалу "Дивні дива" має українське коріння — хто вона

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 16:40
Акторка "Дивних див" має українське коріння — родина з Харкова
Актори серіалу "Дивні дива". Фото: Getty Images

Одна з акторок серіалу "Дивні дива" заявила, що має українське коріння. Родина Вайнони Райдер раніше жила у Харкові.

Про це розповів блогер Євген Білозеров в Instagram.

Читайте також:

Походження акторки Вайнони Райдер

Голлівудська зірка Вайнона Райдер здивувала походженням. Акторка популярного серіалу "Дивні Дива" має українсько-єврейське коріння. Вайнона заявила, що родина її батька жила у Харкові. Бабуся та дідусь акторки емігрували в США ще до початку Другої світової війни, аби врятуватися.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актриса неодноразово заявляла про те, що дуже шанує своє українське походження. Вайнона Райдер навіть мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя українців.

Вайнона Райдер у серіалі "Дивні дива"

Акторка Вайнона Райдер зіграла одну з ключових ролей у серіалі "Дивні дива" — Джойс Баєрс. Жінка відчайдушно шукає свого зниклого сина, який виявляється у паралельному світі. Вона протистоїть надприродному злу та прагне будь-що врятувати свою дитину.

Вайнона Райдер заявила про українське походження
Акторка Вайнона Райдер. Фото: Instagram

Ця роль стала значним поверненням Райдер до великого кіно. За зйомки в одному епізоді знаменитість отримувала гонорар у розмірі 1,187 млн доларів. Відтак акторка стала однією з тих, хто заробив під час зйомок серіалу "Дивні дива" найбільше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що творці серіалу "Дивні дива" пояснили фінал стрічки. Вони відповіли, чи жива Одинадцять.

Також ми розповідали про те, які фільми стали відкриттям 2025 року. Ви могли їх пропустити.

серіал актори цікаві факти "Дивні дива" Вайнона Райдер
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
