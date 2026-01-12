Відео
Новий приквел "Гри престолів" — найочікуваніша прем'єра січня

Новий приквел "Гри престолів" — найочікуваніша прем'єра січня

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:41
Серіал "Лицар семи королівств" — про що новий приквел "Гри престолів"
Головний герой серіалу "Лицар семи королівств". Фото: кадр з відео

Легендарний серіал "Гра престолів" зібрав цілу армію фанатів, які навіть через роки після завершення останнього сезону не можуть забути про цю культову історію. Справжній порятунок для них — приквели. У січні 2026 року вийде третій із них.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим цікавий серіал "Лицар семи королівств"

"Лицар семи королівств" (A Knight of the Seven Kingdoms) — новий приквел "Гри престолів". Прем'єра першого сезону запланована на 18 січня. Це один із найбільш очікуваних серіалів 2026 року.

Історія "Лицаря семи королівств" розгортається приблизно за 100 років до основних подій "Гри престолів" і через 70 років після подій серіалу "Дім дракона". 

Молодий та сміливий лицар Дункан Високий вирушає до Ашфорду, аби взяти участь у турнірі. Разом з ним на зустріч пригодам прямує юнак Ейгон Таргарієн, який стає зброєносцем лицаря через химерну помилку у корчмі. На турнірі двоє друзів кидають виклик божевільному принцу Аеріону Таргарієну, брату Еґґа. З цього й розпочинаються їхні пригоди.

Головну роль у серіалі зіграв Пітер Клеффі. Раніше він знімався у серіалі "Вікінги". Роль зброєносця і юного майбутнього короля Ейгона V Таргарієна виконав Декстер Сол Анселл.

У першому сезоні серіалу буде шість епізодів. Крім того, "Лицаря семи королівств" вже продовжили на другий та третій сезон. Про дати їхнього виходу поки що не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про найочікуваніші прем'єри 2026 року. На вихід цих фільмів чекають усі.

Також ми розповідали про те, які українські фільми набирають популярності на Netflix. Названо чотири кращі стрічки.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
