Які фільми потрібно обов'язково подивитися взимку — 5 стрічок

Головний герой фільму "Гора між нами". Фото: кадр з відео

У холодні зимові вечори хочеться закутатися у плед, увімкнути цікавий фільм та пити гаряче какао. Є кілька захопливих стрічок, що підійдуть для такого випадку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які фільми варто подивитися взимку

"Білий полон" (2006)

Через сильний шторм собаки стають заручниками на одній з антарктичних дослідницьких станцій. Їх не вдається евакуювати, тож хаскі змушені виживати у суворих умовах самотужки.

"Еверест" (2015)

Група досвідчених альпіністів об'єднується, аби підкорити найбільшу вершину у світі, однак Еверест стає для них неприступним. Погода швидко псується і насувається безжальна сніжна буря.

"Гора між нами" (2017)

Літак потрапляє в аварію над засніженими горами. Двоє пасажирів виживають, але розуміють, що рятувати їх нікому. Вони об'єднуються, аби вижити в суворих умовах.

"Поклик пращурів" (2020)

Домашній пес Бек потрапляє в лапи лиходіїв, які його викрадають. Тепер собака вимушений служити на холодній Алясці, однак Бек не налаштований просто змиритися зі своєю важкою долею.

"Мати" (2023)

Головна героїня фільму 12 років не бачилася з рідною донькою, намагаючись таким чином уберегти її від ворогів. Однак коли над дитиною нависає загроза, жінка без роздумів кидається у вир небезпечних подій, аби врятувати доньку.

