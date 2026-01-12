Відео
Головна Кіно Що подивитися після "Дивні дива" — 3 кращі серіали

Що подивитися після "Дивні дива" — 3 кращі серіали

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 19:05
Серіали, схожі на "Дивні дива" — добірка кращих стрічок для фанатів
Головний герой серіалу "Пітьма". Фото: кадр з відео

"Дивні дива" — серіал, що став культовим. Історія підлітків, які не побоялися протистояти могутньому злу, підкорила мільйони глядачів по всьому світу. Якщо ви вже переглянули цей шедевр та шукаєте гідну заміну, варто звернути увагу на три схожі серіали.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які серіали схожі на "Дивні дива"

"Пітьма" (2017)

У провінційному німецькому містечку загадково зникає підліток Ерік. Пошуки поліції та небайдужих місцевих не дають жодних результатів, тож друзі хлопця вирішують розшукати його самотужки. Вони відправляються у ліс, наповнений справжнім жахом та злом. Темрява виявляється страшнішою, ніж діти могли її уявити. Тепер їм доводиться рятуватися самим, однак це вдається далеко не всім.

"Ключі Локків" (2020)

Боді, Кінсі та Тайлер стають свідками убивства рідного батька. Після трагічної втрати підлітки разом з мамою переїжджають у сімейний будинок в місті Лавкрафт, штат Массачусетс. У старовинному маєтку Боді, Кінсі та Тайлер знаходять дивні ключі. Виявляється, вони мають магічні властивості. Тепер підлітки  можуть перетворюватися на примар, переміщатися в просторі та читати думки людей. Коли чарівними артефактами прагне заволодіти таємнича жінка, діти змушені захищатися.

"Академія Амбрелла" (2019)

У 1989 році 43 жінки одночасно дивним чином вагітніють та народжують, однак живими залишаються лише семеро немовлят. Виявляється, діти мають надприродні здібності. Усіх їх усиновлює ексцентричний мільярдер Гаргрівз. Він відкриває супергеройську академію "Амбрелла", аби виховати справжніх борців зі злом. Команда розпадається через роки, однак загадкова смерть Гаргрівза змушує їх знову возз'єднатися. Тепер їм потрібно врятувати ціле людство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи жива Одинадцять з "Дивних див". Творці серіалу пояснили фінал.

Також ми розповідали про те, хто з акторів "Дивних див" має українське походження.

фільм серіал поради "Дивні дива" добірка
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
