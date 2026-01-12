Сериалы, похожие на "Очень странные дела" — подборка лучших лент для фанатов

Главный герой сериала "Тьма". Фото: кадр из видео

"Очень странные дела" — сериал, ставший культовым. История подростков, которые не побоялись противостоять могущественному злу, покорила миллионы зрителей по всему миру. Если вы уже пересмотрели этот шедевр и ищете достойную замену, стоит обратить внимание на три похожих сериала.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Какие сериалы похожи на "Очень странные дела"

"Тьма" (2017)

В провинциальном немецком городке загадочно исчезает подросток Эрик. Поиски полиции и неравнодушных местных не дают никаких результатов, поэтому друзья парня решают разыскать его самостоятельно. Они отправляются в лес, наполненный настоящим ужасом и злом. Темнота оказывается страшнее, чем дети могли ее представить. Теперь им приходится спасаться самим, однако это удается далеко не всем.

"Лок и ключ" (2020)

Боди, Кинси и Тайлер становятся свидетелями убийства родного отца. После трагической утраты подростки вместе с мамой переезжают в семейный дом в городе Лавкрафт, штат Массачусетс. В старинном поместье Боди, Кинси и Тайлер находят странные ключи. Оказывается, они обладают магическими свойствами. Теперь подростки могут превращаться в призраков, перемещаться в пространстве и читать мысли людей. Когда волшебными артефактами стремится завладеть таинственная женщина, дети вынуждены защищаться.

"Академия Амбрелла" (2019)

В 1989 году 43 женщины одновременно странным образом беременеют и рожают, однако живыми остаются только семеро младенцев. Оказывается, дети обладают сверхъестественными способностями. Всех их усыновляет эксцентричный миллиардер Гаргривз. Он открывает супергеройскую академию "Амбрелла", чтобы воспитать настоящих борцов со злом. Команда распадается спустя годы, однако загадочная смерть Гаргривза заставляет их снова воссоединиться. Теперь им нужно спасти целое человечество.

