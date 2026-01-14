Відео
Головна Кіно "Секрет" — фільм на основі книги, який варто подивитися усім

"Секрет" — фільм на основі книги, який варто подивитися усім

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 10:01
Фільм на основі книги, який варто подивитися усім — чим цікавий "Секрет"
Головна героїня фільму "Секрет". Фото: кадр з відео

"Секрет" — фільм, що вийшов у 2020 році й досі залишається однією з найкращих мелодрам останніх років. Це екранізація відомої книги Ронди Берн "Таємниця".

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому варто подивитися фільм "Секрет"

Головна героїня фільму — Міранда Уеллс. Жінка трагічно втратила чоловіка й тепер змушена не лише справлятися з горем, а й самотужки виховувати трьох дітей. Після втрати коханого Міранда стикається з безліччю труднощів. Однак попри все жінка не опускає рук та намагається зробити все, аби її діти мали найкраще життя.

Доля сім'ї змінюється через випадкове знайомство. Після руйнівного шторму у місті, де живе Міранда, з'являється таємничий чоловік. Жінка випадково пошкоджує його автомобіль, однак замість скандалу отримує від незнайомця підтримку та пропозицію про допомогу.

Нове знайомство кардинально змінює життя Міранди та її дітей. Брей Джонсон показує сім'ї, наскільки щасливим може бути їхнє життя. Він вчить своїх нових знайомих мислити позитивно та переконує їх, що саме думки формують реальність. Родина починає по-іншому дивитися на життя та з вдячністю ставиться до нового знайомого, однак Брей Джонсон має свою таємницю, яку він не готовий розкривати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали вже вийшли у січні. Ці новинки варто подивитися усім.

Також ми розповідали про те, які українські фільми вийдуть у 2026 році. На них чекають усі.

фільм книги драма екранізація фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
