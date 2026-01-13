Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Кращий фільм про кінець світу — все не те, чим здається

Кращий фільм про кінець світу — все не те, чим здається

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 12:02
"Ілюзія безпеки" — кращий фільм для фанів апокаліптичного жанру
Головні герої фільму "Ілюзія безпеки". Фото: кадр з відео

Фільми про кінець світу — чудовий вибір для тих, хто хоче подивитися щось напружене і динамічне. Однією з найкращих стрічок у такому жанрі вважають "Ілюзію безпеки". Глядачі високо оцінили цей фільм за захопливий та реалістичний сюжет.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чим цікавий фільм "Ілюзія безпеки"

Фільм "Ілюзія безпеки" від Netflix вийшов у 2023 році. Він одразу ж потрапив у списки улюблених стрічок фанатів апокаліптичного жанру. Кожен момент у фільмі здається вирішальним, а доля головних героїв залишається невідомою до самого фіналу.

У центрі сюжету — щаслива американська пара, яка вирішує провести вікенд у розкішному будинку. Незаплановану подорож організовує Аманда Сендфорд, а її чоловік Клей та діти Арчі і Роуз із задоволенням погоджуються на пропозицію мами. Сім'я вирушає на відпочинок у віддалене місце. В будинку є інтернет та телевізійний сигнал, однак раптово вони слабшають та зникають. Згодом всі сучасні пристрої перестають працювати.

Неочікувано на порозі будинку, який зняла родина для відпочинку, з'являються господарі оселі. Вони заявляють, що певний час житимуть тут. Сім'ї нічого не залишається, як ділити дім з новими сусідами.

Згодом виявляється, що причина дивних збоїв електроніки — потужна кібератака. Через неї починається справжній апокаліпсис. Головні герої змушені докласти чималих зусиль, аби вціліти та вижити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали варто подивитися любителям "Дивних див". Ці стрічки не поступаються легендарній історії.

Також ми розповідали, які кращі фільми і серіали про суперздібності. Про них мало хто знає, однак вони справді варті уваги.

фільм серіал поради кінець світу кіноіндустрія
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації