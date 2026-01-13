"Ілюзія безпеки" — кращий фільм для фанів апокаліптичного жанру

Головні герої фільму "Ілюзія безпеки". Фото: кадр з відео

Фільми про кінець світу — чудовий вибір для тих, хто хоче подивитися щось напружене і динамічне. Однією з найкращих стрічок у такому жанрі вважають "Ілюзію безпеки". Глядачі високо оцінили цей фільм за захопливий та реалістичний сюжет.

Чим цікавий фільм "Ілюзія безпеки"

Фільм "Ілюзія безпеки" від Netflix вийшов у 2023 році. Він одразу ж потрапив у списки улюблених стрічок фанатів апокаліптичного жанру. Кожен момент у фільмі здається вирішальним, а доля головних героїв залишається невідомою до самого фіналу.

У центрі сюжету — щаслива американська пара, яка вирішує провести вікенд у розкішному будинку. Незаплановану подорож організовує Аманда Сендфорд, а її чоловік Клей та діти Арчі і Роуз із задоволенням погоджуються на пропозицію мами. Сім'я вирушає на відпочинок у віддалене місце. В будинку є інтернет та телевізійний сигнал, однак раптово вони слабшають та зникають. Згодом всі сучасні пристрої перестають працювати.

Неочікувано на порозі будинку, який зняла родина для відпочинку, з'являються господарі оселі. Вони заявляють, що певний час житимуть тут. Сім'ї нічого не залишається, як ділити дім з новими сусідами.

Згодом виявляється, що причина дивних збоїв електроніки — потужна кібератака. Через неї починається справжній апокаліпсис. Головні герої змушені докласти чималих зусиль, аби вціліти та вижити.

