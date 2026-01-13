"Иллюзия безопасности" — лучший фильм для фанов апокалиптического жанра

Главные герои фильма "Иллюзия безопасности". Фото: кадр из видео

Фильмы о конце света — отличный выбор для тех, кто хочет посмотреть что-то напряженное и динамичное. Одной из лучших лент в таком жанре считают "Иллюзию безопасности". Зрители высоко оценили этот фильм за увлекательный и реалистичный сюжет.

Чем интересен фильм "Иллюзия безопасности"

Фильм "Иллюзия безопасности" от Netflix вышел в 2023 году. Он сразу же попал в списки любимых лент фанатов апокалиптического жанра. Каждый момент в фильме кажется решающим, а судьба главных героев остается неизвестной до самого финала.

В центре сюжета — счастливая американская пара, которая решает провести уикенд в роскошном доме. Незапланированное путешествие организовывает Аманда Сэндфорд, а ее муж Клэй и дети Арчи и Роуз с удовольствием соглашаются на предложение мамы. Семья отправляется на отдых в отдаленное место. В доме есть интернет и телевизионный сигнал, однако внезапно они ослабевают и исчезают. Впоследствии все современные устройства перестают работать.

Неожиданно на пороге дома, который сняла семья для отдыха, появляются хозяева дома. Они заявляют, что некоторое время будут жить здесь. Семье ничего не остается, как делить дом с новыми соседями.

Впоследствии оказывается, что причина странных сбоев электроники — мощная кибератака. Из-за нее начинается настоящий апокалипсис. Главные герои вынуждены приложить немалые усилия, чтобы уцелеть и выжить.

