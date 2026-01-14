Відео
Дата публікації: 14 січня 2026 00:33
Кращі фільми та серіали січня 2026 — найочікуваніші прем'єри
Головна героїня серіалу "Його і її". Фото: кадр з відео

У січні вже відбулося кілька гучних прем'єр. Ці фільми та серіали були найбільш очікуваними та не розчарували глядачів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Головні прем'єри січня

"Тисяча ударів 2"

Прем'єра другого сезону серіалу відбулася 9 січня. Події продовжуються в похмурому світі лондонського Іст-Енду у 1880-х роках. Головні герої стрічки опиняються у безвиході після трагічних подій минулого. Гезекія Москоу та Мері Карр намагаються повернути собі контроль над життям та відновити вплив. На шляху до цього вони стикаються з новими загрозами, поразками, кримінальним світом та жорстокістю.

"Його і її"

Довгоочікувана прем'єра серіалу відбулася 10 січня. Головна героїня Анна мала блискавичну кар'єру телеведучої та журналістки, однак певні події у її житті змінили це та змусили покинути роботу. Жінка переїжджає в Атланту та усамітнюється. Згодом вона дізнається про жахливе убивство, яке сталося в її рідному містечку. Анна вирішує почати власне розслідування, однак місцевий детектив Джек Харпер підозрює, що жінка має власні приховані мотиви.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Прем'єра фільму відбулася 9 січня. В центрі сюжету — історія найкращих друзів, які абсолютно різні. Поппі — молода жінка, яка любить досліджувати світ, а Алекс — хлопець, що воліє радше залишитися вдома з книгою. Попри це щороку друзі беруть тиждень відпустки, аби разом весело провести час. Однак цього разу така авантюра набирає несподіваних обертів. Герої задумуються, якою парою вони можуть стати.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
