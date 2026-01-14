Кращі фільми та серіали січня 2026 — найочікуваніші прем'єри

Головна героїня серіалу "Його і її". Фото: кадр з відео

У січні вже відбулося кілька гучних прем'єр. Ці фільми та серіали були найбільш очікуваними та не розчарували глядачів.

Головні прем'єри січня

"Тисяча ударів 2"

Прем'єра другого сезону серіалу відбулася 9 січня. Події продовжуються в похмурому світі лондонського Іст-Енду у 1880-х роках. Головні герої стрічки опиняються у безвиході після трагічних подій минулого. Гезекія Москоу та Мері Карр намагаються повернути собі контроль над життям та відновити вплив. На шляху до цього вони стикаються з новими загрозами, поразками, кримінальним світом та жорстокістю.

"Його і її"

Довгоочікувана прем'єра серіалу відбулася 10 січня. Головна героїня Анна мала блискавичну кар'єру телеведучої та журналістки, однак певні події у її житті змінили це та змусили покинути роботу. Жінка переїжджає в Атланту та усамітнюється. Згодом вона дізнається про жахливе убивство, яке сталося в її рідному містечку. Анна вирішує почати власне розслідування, однак місцевий детектив Джек Харпер підозрює, що жінка має власні приховані мотиви.

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Прем'єра фільму відбулася 9 січня. В центрі сюжету — історія найкращих друзів, які абсолютно різні. Поппі — молода жінка, яка любить досліджувати світ, а Алекс — хлопець, що воліє радше залишитися вдома з книгою. Попри це щороку друзі беруть тиждень відпустки, аби разом весело провести час. Однак цього разу така авантюра набирає несподіваних обертів. Герої задумуються, якою парою вони можуть стати.

