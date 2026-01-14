Лучшие фильмы и сериалы января 2026 года — самые ожидаемые премьеры

Главная героиня сериала "Его и ее". Фото: кадр из видео

В январе уже состоялось несколько громких премьер. Эти фильмы и сериалы были наиболее ожидаемыми и не разочаровали зрителей.

Главные премьеры января

"Тысяча ударов 2"

Премьера второго сезона сериала состоялась 9 января. События продолжаются в мрачном мире лондонского Ист-Энда в 1880-х годах. Главные герои ленты оказываются в безысходности после трагических событий прошлого. Гезекия Москоу и Мэри Карр пытаются вернуть себе контроль над жизнью и восстановить влияние. На пути к этому они сталкиваются с новыми угрозами, поражениями, криминальным миром и жестокостью.

"Его и ее"

Долгожданная премьера сериала состоялась 10 января. Главная героиня Анна имела молниеносную карьеру телеведущей и журналистки, однако определенные события в ее жизни изменили это и заставили покинуть работу. Женщина переезжает в Атланту и уединяется. Впоследствии она узнает об ужасном убийстве, которое произошло в ее родном городке. Анна решает начать собственное расследование, однако местный детектив Джек Харпер подозревает, что женщина имеет собственные скрытые мотивы.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Премьера фильма состоялась 9 января. В центре сюжета — история лучших друзей, которые совершенно разные. Поппи — молодая женщина, которая любит исследовать мир, а Алекс — парень, предпочитающий скорее остаться дома с книгой. Несмотря на это ежегодно друзья берут неделю отпуска, чтобы вместе весело провести время. Однако на этот раз такая авантюра набирает неожиданные обороты. Герои задумываются, какой парой они могут стать.

