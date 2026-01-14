Видео
Україна
Главная Кино Лучшие фильмы января — 3 новинки, которые стоит посмотреть

Лучшие фильмы января — 3 новинки, которые стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 00:33
Лучшие фильмы и сериалы января 2026 года — самые ожидаемые премьеры
Главная героиня сериала "Его и ее". Фото: кадр из видео

В январе уже состоялось несколько громких премьер. Эти фильмы и сериалы были наиболее ожидаемыми и не разочаровали зрителей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Главные премьеры января

"Тысяча ударов 2"

Премьера второго сезона сериала состоялась 9 января. События продолжаются в мрачном мире лондонского Ист-Энда в 1880-х годах. Главные герои ленты оказываются в безысходности после трагических событий прошлого. Гезекия Москоу и Мэри Карр пытаются вернуть себе контроль над жизнью и восстановить влияние. На пути к этому они сталкиваются с новыми угрозами, поражениями, криминальным миром и жестокостью.

"Его и ее"

Долгожданная премьера сериала состоялась 10 января. Главная героиня Анна имела молниеносную карьеру телеведущей и журналистки, однако определенные события в ее жизни изменили это и заставили покинуть работу. Женщина переезжает в Атланту и уединяется. Впоследствии она узнает об ужасном убийстве, которое произошло в ее родном городке. Анна решает начать собственное расследование, однако местный детектив Джек Харпер подозревает, что женщина имеет собственные скрытые мотивы.

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Премьера фильма состоялась 9 января. В центре сюжета — история лучших друзей, которые совершенно разные. Поппи — молодая женщина, которая любит исследовать мир, а Алекс — парень, предпочитающий скорее остаться дома с книгой. Несмотря на это ежегодно друзья берут неделю отпуска, чтобы вместе весело провести время. Однако на этот раз такая авантюра набирает неожиданные обороты. Герои задумываются, какой парой они могут стать.

Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
