Україна
Главная Кино 3 самых интересных фильма от Marvel, что стоит посмотреть всем

3 самых интересных фильма от Marvel, что стоит посмотреть всем

Дата публикации 12 января 2026 15:16
3 лучших фильма от Marvel — для любителей фантастических приключений
Герой фильма "Стражи Галактики". Фото: кадр из видео

Marvel Studios создала немало увлекательных лент о супергероях. Некоторые из этих фильмов стали культовыми и не теряют актуальности годами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие фильмы от Marvel

"Мстители: Завершение" (2019)

Мир находится в руинах после недавних страшных событий. Жестокий тиран Танос принес хаос и разрушения. Миллионы людей были стерты с лица Земли. Оставшиеся в живых Мстители стремятся все исправить. Они обращаются за помощью к союзникам, чтобы объединиться и одолеть Таноса раз и навсегда. Человек-муравей Скотт Лэнг открывает секрет о том, как путешествовать во времени. С этого момента начинается решающая битва.

"Стражи Галактики" (2014)

Главный герой Питер Квилл случайно становится владельцем важного артефакта. От него может зависеть будущее целой галактики. Мателавой сферой стремится завладеть жестокий предводитель одной из рас Ронан. Чтобы спасти мир и помешать злодею, Квилл решает объединиться с теми, кто раньше охотился на него самого.

"Железный человек" (2008)

Афганские террористы стремятся разработать оружие массового поражения, которое способно уничтожить все на своем пути. Для этого они берут в плен инженера-миллиардера Тони Старка. После трех месяцев неволи ему удается сбежать благодаря специальному летающему доспеху. После плена мужчина решает изменить жизнь и отказаться от производства оружия. Однако с таким потенциально опасным для компании решением согласны далеко не все.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы, вышедшие в 2025 году, стоит посмотреть. Эти ленты больше всего понравились зрителям.

Также мы рассказывали о лучшем мини-сериале на выходные. Это история загадочного убийства с неожиданным финалом.

кино Marvel подборка фантастика супергерои
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
