3 найкращі фільми від Marvel — для любителів фантастичних пригод

Marvel Studios створила чимало захопливих стрічок про супергероїв. Деякі з цих фільмів стали культовими та не втрачають актуальності роками.

Кращі фільми від Marvel

"Месники: Завершення" (2019)

Світ перебуває в руїнах після нещодавніх страшних подій. Жорстокий тиран Танос приніс хаос та руйнування. Мільйони людей були стерті з лиця Землі. Месники, що залишилися в живих, прагнуть все виправити. Вони звертаються по допомогу до союзників, аби об'єднатися і здолати Таноса раз і назавжди. Людина-мураха Скотт Ленг відкриває секрет про те, як подорожувати у часі. З цього моменту розпочинається вирішальна битва.

"Вартові Галактики" (2014)

Головний герой Пітер Квілл випадково стає власником важливого артефакту. Від нього може залежати майбутнє цілої галактики. Мателавою сферою прагне заволодіти жорстокий ватажок однієї з рас Ронан. Аби врятувати світ та перешкодити лиходію, Квілл вирішує об'єднатися з тими, хто раніше полював на нього самого.

"Залізна людина" (2008)

Афганські терористи прагнуть розробити зброю масового ураження, яка здатна знищити все на своєму шляху. Для цього вони беруть у полон інженера-мільярдера Тоні Старка. Після трьох місяців неволі йому вдається втекти завдяки спеціальному літаючому обладунку. Після полону чоловік вирішує змінити життя та відмовитися від виробництва зброї. Однак з таким потенційно небезпечним для компанії рішенням згодні далеко не всі.

