Україна
Главная Кино "Секрет" — фильм на основе книги, который стоит посмотреть всем

"Секрет" — фильм на основе книги, который стоит посмотреть всем

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:01
Фильм на основе книги, который стоит посмотреть всем — чем интересен "Секрет"
Главная героиня фильма "Секрет". Фото: кадр из видео

"Секрет" — фильм, вышедший в 2020 году и до сих пор остается одной из лучших мелодрам последних лет. Это экранизация известной книги Ронды Берн "Тайна".

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Секрет"

Главная героиня фильма — Миранда Уэллс. Женщина трагически потеряла мужа и теперь вынуждена не только справляться с горем, но и самостоятельно воспитывать троих детей. После потери любимого Миранда сталкивается с множеством трудностей. Однако несмотря на все женщина не опускает рук и пытается сделать все, чтобы ее дети имели лучшую жизнь.

Судьба семьи меняется из-за случайного знакомства. После разрушительного шторма в городе, где живет Миранда, появляется таинственный мужчина. Женщина случайно повреждает его автомобиль, однако вместо скандала получает от незнакомца поддержку и предложение о помощи.

Новое знакомство кардинально меняет жизнь Миранды и ее детей. Брей Джонсон показывает семье, насколько счастливой может быть их жизнь. Он учит своих новых знакомых мыслить позитивно и убеждает их, что именно мысли формируют реальность. Семья начинает по-другому смотреть на жизнь и с благодарностью относится к новому знакомому, однако Брей Джонсон имеет свою тайну, которую он не готов раскрывать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие сериалы уже вышли в январе. Эти новинки стоит посмотреть всем.

Также мы рассказывали о том, какие украинские фильмы выйдут в 2026 году. Их ждут все.

кино книги драма экранизация фильмы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
