3 лучших мини-сериала от Netflix — для любителей детективных историй

Главный герой сериала "Неукротимый". Фото: кадр из видео

Сериалы от Netflix уже давно считаются одними из лучших. Они приятно поражают зрителей качественной картинкой и увлекательными сюжетами. Среди ряда интересных проектов — три мини-сериала, которые стоит посмотреть всем.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Увлекательные сериалы от Netflix

"Нулевой день" (2025)

На США осуществлена мощная кибератака, которая приводит к многочисленным жертвам и разрушениям. Чтобы разыскать виновных, Конгресс создает спецкомиссию "нулевого дня". Ее участники имеют особые полномочия. Во главе комиссии — бывший беспартийный президент Джордж Маллен. Он распутывает огромную паутину лжи и заговоров.

"Неукротимый" (2025)

Специальный агент Службы национальных парков Эрик Инман расследует жестокое убийство. Преступление произошло в национальном парке Йосемити. Работа мужчины заключается в том, чтобы следить за соблюдением законов на бескрайних просторах дикой природы. Именно поэтому он решает найти виновника, однако во время расследования Инман сталкивается с мрачными тайнами самого парка и собственными демонами.

"Убегай"

Дочь богача Саймона Грина сбегает из дома после одной из очередных ссор. Отец пытается отыскать Пейдж, однако следов девушки нигде не видно. Впоследствии Саймон случайно натыкается на девушку в парке, но она находится в ужасном состоянии, имеет вид нищенки и снова убегает. Мужчина начинает раскапывать правду, которая может полностью разрушить его семью.

Напомним, ранее мы писали о трех новинках, которые вышли в январе. Эти фильмы и сериалы достойны внимания.

Также мы рассказывали о том, какой сериал о похищении стоит посмотреть. Он держит в напряжении на протяжении всего просмотра.