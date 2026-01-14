3 кращі мінісеріали від Netflix — для любителів детективних історій

Головний герой серіалу "Неприборканий". Фото: кадр з відео

Серіали від Netflix вже давно вважаються одними з найкращих. Вони приємно вражають глядачів якісною картинкою та захопливими сюжетами. Серед низки цікавих проєктів — три мінісеріали, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Захопливі серіали від Netflix

"Нульовий день" (2025)

На США здійснено потужну кібератаку, яка призводить до численних жертв та руйнувань. Аби розшукати винних, Конгрес створює спецкомісію "нульового дня". Її учасники мають особливі повноваження. На чолі комісії — колишній безпартійний президент Джордж Маллен. Він розплутує величезну павутину брехні та змов.

"Неприборканий" (2025)

Спеціальний агент Служби національних парків Ерік Інман розслідує жорстоке убивство. Злочин стався у національному парку Йосеміті. Робота чоловіка полягає в тому, аби стежити за дотриманням законів на безкраїх просторах дикої природи. Саме тому він вирішує знайти винуватця, однак під час розслідування Інман стикається з похмурими таємницями самого парку і власними демонами.

"Утікай"

Донька багатія Саймона Гріна тікає з дому після однієї з чергових сварок. Батько намагається відшукати Пейдж, однак слідів дівчини ніде не видно. Згодом Саймон випадково натикається на дівчину у парку, але вона перебуває в жахливому стані, має вигляд жебрачки й знову тікає. Чоловік починає розкопувати правду, яка може повністю зруйнувати його родину.

Нагадаємо, раніше ми писали про три новинки, які вийшли у січні. Ці фільми та серіали варті уваги.

Також ми розповідали про те, який серіал про викрадення варто подивитися. Він тримає в напрузі протягом усього перегляду.