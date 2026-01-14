Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно 3 детективні мінісеріали від Netflix — фінал вас точно вразить

3 детективні мінісеріали від Netflix — фінал вас точно вразить

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 19:10
3 кращі мінісеріали від Netflix — для любителів детективних історій
Головний герой серіалу "Неприборканий". Фото: кадр з відео

Серіали від Netflix вже давно вважаються одними з найкращих. Вони приємно вражають глядачів якісною картинкою та захопливими сюжетами. Серед низки цікавих проєктів — три мінісеріали, які варто подивитися усім.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Захопливі серіали від Netflix

"Нульовий день" (2025)

На США здійснено потужну кібератаку, яка призводить до численних жертв та руйнувань. Аби розшукати винних, Конгрес створює спецкомісію "нульового дня". Її учасники мають особливі повноваження. На чолі комісії — колишній безпартійний президент Джордж Маллен. Він розплутує величезну павутину брехні та змов.

"Неприборканий" (2025)

Спеціальний агент Служби національних парків Ерік Інман розслідує жорстоке убивство. Злочин стався у національному парку Йосеміті. Робота чоловіка полягає в тому, аби стежити за дотриманням законів на безкраїх просторах дикої природи. Саме тому він вирішує знайти винуватця, однак під час розслідування Інман стикається з похмурими таємницями самого парку і власними демонами.

"Утікай"

Донька багатія Саймона Гріна тікає з дому після однієї з чергових сварок. Батько намагається відшукати Пейдж, однак слідів дівчини ніде не видно. Згодом Саймон випадково натикається на дівчину у парку, але вона перебуває в жахливому стані, має вигляд жебрачки й знову тікає. Чоловік починає розкопувати правду, яка може повністю зруйнувати його родину.

Нагадаємо, раніше ми писали про три новинки, які вийшли у січні. Ці фільми та серіали варті уваги.

Також ми розповідали про те, який серіал про викрадення варто подивитися. Він тримає в напрузі протягом усього перегляду.

серіал Netflix міні-серіал детективні серіали фільми
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації