Кращий серіал про викрадення — новинка 2026 року з напруженим сюжетом

На початку 2026 року вже вийшло кілька захопливих стрічок, що підкорили глядачів. Серед них — психологічний трилер "Викрадена дівчина". Прем'єра серіалу відбулася 8 січня.

Чим цікавий серіал "Викрадена дівчина"

Британський психологічний трилер "Викрадена дівчина" знято за мотивами роману "Лялька" Голлі Овертон. Життя сестер-близнючок Лілі та Еббі кардинально змінилося, коли одну з них викрали. Жорстоким насильником виявився шанований місцевий вчитель Рік Гансен. Саме він викрав Лілі.

Дівчина протягом багатьох років була бранкою Гансена. Після нелюдських тортур їй вдається вирватися на волю та втекти. Однак за час, поки дівчина перебувала у полоні, світ став зовсім іншим. Через це у житті Лілі починаються нові випробування. Сестра та матір намагаються зробити все, аби допомогти дівчині забути про страшне минуле, однак зробити це не так просто.

Ситуація загострюється тоді, коли кривдник Лілі починає вести нову небезпечну гру. Він досі залишається непокараним та прагне викривити правду, аби уникнути правосуддя. Він продумує усе до дрібниць, аби нав'язати та довести власну версію жахливих подій.

