Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Сериал о похищении — триллер 2026 года, который стоит посмотреть

Сериал о похищении — триллер 2026 года, который стоит посмотреть

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:15
Лучший сериал о похищении — новинка 2026 года с напряженным сюжетом
Главные герои сериала "Похищенная девушка". Фото: кадр из видео

В начале 2026 года уже вышло несколько увлекательных лент, покоривших зрителей. Среди них — психологический триллер "Похищенная девушка". Премьера сериала состоялась 8 января.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен сериал "Похищенная девушка"

Британский психологический триллер "Похищенная девушка" снят по мотивам романа "Кукла" Холли Овертон. Жизнь сестер-близняшек Лили и Эбби кардинально изменилась, когда одну из них похитили. Жестоким насильником оказался уважаемый местный учитель Рик Хансен. Именно он похитил Лили.

Девушка на протяжении многих лет была пленницей Хансена. После нечеловеческих пыток ей удается вырваться на свободу и сбежать. Однако за время, пока девушка находилась в плену, мир стал совсем другим. Поэтому в жизни Лили начинаются новые испытания. Сестра и мать пытаются сделать все, чтобы помочь девушке забыть о страшном прошлом, однако сделать это не так просто.

Ситуация обостряется тогда, когда обидчик Лили начинает вести новую опасную игру. Он до сих пор остается безнаказанным и стремится исказить правду, чтобы избежать правосудия. Он продумывает все до мелочей, чтобы навязать и доказать собственную версию ужасных событий.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы от Marvel стоит посмотреть. Эти ленты набрали наибольшую популярность.

Также мы рассказывали о том, когда выйдет сериал "Рыцарь семи королевств". Это приквел легендарной "Игры престолов".

кино похищение сериал триллеры детективные сериалы
Ксения Микулец - Редактор
Автор:
Ксения Микулец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации