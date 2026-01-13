Лучший сериал о похищении — новинка 2026 года с напряженным сюжетом

Главные герои сериала "Похищенная девушка". Фото: кадр из видео

В начале 2026 года уже вышло несколько увлекательных лент, покоривших зрителей. Среди них — психологический триллер "Похищенная девушка". Премьера сериала состоялась 8 января.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Чем интересен сериал "Похищенная девушка"

Британский психологический триллер "Похищенная девушка" снят по мотивам романа "Кукла" Холли Овертон. Жизнь сестер-близняшек Лили и Эбби кардинально изменилась, когда одну из них похитили. Жестоким насильником оказался уважаемый местный учитель Рик Хансен. Именно он похитил Лили.

Девушка на протяжении многих лет была пленницей Хансена. После нечеловеческих пыток ей удается вырваться на свободу и сбежать. Однако за время, пока девушка находилась в плену, мир стал совсем другим. Поэтому в жизни Лили начинаются новые испытания. Сестра и мать пытаются сделать все, чтобы помочь девушке забыть о страшном прошлом, однако сделать это не так просто.

Ситуация обостряется тогда, когда обидчик Лили начинает вести новую опасную игру. Он до сих пор остается безнаказанным и стремится исказить правду, чтобы избежать правосудия. Он продумывает все до мелочей, чтобы навязать и доказать собственную версию ужасных событий.

