Кращі детективні серіали 2026 — 3 новинки від Netflix

Ще на початку року Netflix порадував глядачів кількома захопливими детективними історіями. Ці серіали набирають популярність та точно сподобаються тим, хто любить заплутані справи, загадки та інтригу.

Новини.LIVE публікують добірку кращих детективних серіалів 2026.

Детективні серіали 2026 року

"Його і її"

У маленькому містечку стається загадкове вбивство. Колишня журналістка, яка відійшла від кар'єри через трагедію у житті, вирішує відправитися на місце злочину. Вона прагне повернутися до роботи, зняти репортаж з місця події та довідатися, хто ж справжній убивця. Однак місцевий детектив Джек Харпер вважає, що мотив жінки не лише у цьому. Він переконаний, що головна героїня має певні таємниці, які не хоче розкривати.

"Земля гріха"

У тихому шведському містечку вбивають підлітка. Тіло хлопця знаходять просто на порозі фермерського будинку. За розслідування справи береться слідча Дані, яка працює у парі з помічником Маліком. Поліцейські прагнуть знайти винного. Під час розслідування стають явними жахливі таємниці родини. Кожен з героїв серіалу приховує свої секрети, які так чи інакше пов'язані з убивством.

"Утікай"

Успішний бізнесмен Саймон Грін обожнює свою доньку. Пейдж має все, про що можна тільки мріяти, однак через це дівчина стає дещо розпещеною. Вона постійно свариться з батьком та висловлює йому своє невдоволення. Під час одного зі скандалів Пейдж тікає з дому та зникає. Саймон починає розшукувати доньку та дізнається багато таємниць, які ніколи б не мали бути розкритими.

